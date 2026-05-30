Marcelo Flores al Mundial 2026 con Canadá; Tigres se desata en rede sociales

La Selección de Canadá dio a conocer su lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo 2026 en donde destaca la presencia de Marcelo Flores, el futbolista de Tigres y que tomó la decisión de jugar a la ‘Hoja de Maple’, tras declinar la opción de seguir con el Tri, disputará su primera Copa del Mundo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el posteo de Tigres, a través de su cuenta X, en donde desaprovechó pasar el momento y presumió a su jugador que será el único en representarlos en la próxima justa veraniega.

Marcelo Flores previo a un partido con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué postearon los Tigres?

“¡De La U al Mundial con @CANMNT_Official!¡Que tu garra, Perfil Tigre y desequilibrio brillen en la Copa del Mundo, Marcelo!”, fue lo que expuso el equipo con una imagen del jugador con el jersey de Tigres de Canadá.

🔥🇨🇦 ¡De La U al Mundial con @CANMNT_Official!



🐯🔝 ¡Que tu garra, Perfil Tigre y desequilibrio brillen en la Copa del Mundo, Marcelo! pic.twitter.com/e4P1wtRuVO — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 29, 2026

Cabe mencionar, que desde un inicio Canadá incluyó al jugador felino dentro de una prelista de 32 futbolistas que trabajarán en Charlotte, Carolina del Norte, antes de que el entrenador Jesse Marsch entregue la convocatoria definitiva para el Mundial. La lista final será de 26 jugadores.

El atacante comparte concentración con figuras importantes del conjunto canadiense como Alphonso Davies y Jonathan David, en una selección que llegará al Mundial como una de las anfitrionas y con altas expectativas tras su crecimiento futbolístico en los últimos años.

Alphonso Davies, jugador del Bayern Munich | AP

Dejó a México por Canadá

Después de haber sido considerado durante años como una de las grandes joyas del futbol mexicano, Marcelo Flores tomó la decisión de cambiar de selección y representar a Canadá, país donde nació, con la justa veraniega a la vuelta de la esquina.

Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones Concacaf 2022-23 | MEXSPORT

El pasado 11 de febrero, la FIFA confirmó el One Time Switch de Marcelo, tras lo cual fue convocado por Jesse Marcha para la actual Fecha FIFA. Con ello, el atacante mantiene la esperanza de participar en la Copa del Mundo 2026, pero no con el país de su padre, Rubén Flores, sino con el que lo vio nacer y crecer.

El jugador llegó a debutar con la selección mayor del “Tri” en 2021 y también pasó por distintas categorías juveniles mexicanas, siendo considerado en su momento una de las grandes promesas nacionales.

Los 26 convocados por Canadá para el Mundial 2026