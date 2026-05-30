Marcelo Flores al Mundial 2026 con Canadá; Tigres se desata en rede sociales
La Selección de Canadá dio a conocer su lista de 26 jugadores para disputar la Copa del Mundo 2026 en donde destaca la presencia de Marcelo Flores, el futbolista de Tigres y que tomó la decisión de jugar a la ‘Hoja de Maple’, tras declinar la opción de seguir con el Tri, disputará su primera Copa del Mundo.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el posteo de Tigres, a través de su cuenta X, en donde desaprovechó pasar el momento y presumió a su jugador que será el único en representarlos en la próxima justa veraniega.
¿Qué postearon los Tigres?
“¡De La U al Mundial con @CANMNT_Official!¡Que tu garra, Perfil Tigre y desequilibrio brillen en la Copa del Mundo, Marcelo!”, fue lo que expuso el equipo con una imagen del jugador con el jersey de Tigres de Canadá.
🔥🇨🇦 ¡De La U al Mundial con @CANMNT_Official!— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 29, 2026
🐯🔝 ¡Que tu garra, Perfil Tigre y desequilibrio brillen en la Copa del Mundo, Marcelo! pic.twitter.com/e4P1wtRuVO
Cabe mencionar, que desde un inicio Canadá incluyó al jugador felino dentro de una prelista de 32 futbolistas que trabajarán en Charlotte, Carolina del Norte, antes de que el entrenador Jesse Marsch entregue la convocatoria definitiva para el Mundial. La lista final será de 26 jugadores.
El atacante comparte concentración con figuras importantes del conjunto canadiense como Alphonso Davies y Jonathan David, en una selección que llegará al Mundial como una de las anfitrionas y con altas expectativas tras su crecimiento futbolístico en los últimos años.
Dejó a México por Canadá
Después de haber sido considerado durante años como una de las grandes joyas del futbol mexicano, Marcelo Flores tomó la decisión de cambiar de selección y representar a Canadá, país donde nació, con la justa veraniega a la vuelta de la esquina.
El pasado 11 de febrero, la FIFA confirmó el One Time Switch de Marcelo, tras lo cual fue convocado por Jesse Marcha para la actual Fecha FIFA. Con ello, el atacante mantiene la esperanza de participar en la Copa del Mundo 2026, pero no con el país de su padre, Rubén Flores, sino con el que lo vio nacer y crecer.
El jugador llegó a debutar con la selección mayor del “Tri” en 2021 y también pasó por distintas categorías juveniles mexicanas, siendo considerado en su momento una de las grandes promesas nacionales.
Los 26 convocados por Canadá para el Mundial 2026
Jugador
Posición
Equipo
Maxime Crépeau
Portero
Portland Timbers
Owen Goodman
Portero
Crystal Palace
Dayne St. Clair
Portero
Minnesota United FC
Moïse Bombito
Defensa
OGC Nice
Derek Cornelius
Defensa
Olympique de Marseille
Alphonso Davies
Defensa
FC Bayern Munich
Luc de Fougerolles
Defensa
Fulham FC
Alistair Johnston
Defensa
Celtic FC
Alfie Jones
Defensa
Hull City AFC
Richie Laryea
Defensa
Toronto FC
Niko Sigur
Defensa
HNK Hajduk Split
Joel Waterman
Defensa
CF Montréal
Ali Ahmed
Mediocampista
Vancouver Whitecaps FC
Tajon Buchanan
Mediocampista
Inter Milan
Mathieu Choinière
Mediocampista
Grasshopper Club Zürich
Stephen Eustáquio
Mediocampista
FC Porto
Marcelo Flores
Mediocampista
Tigres UANL
Ismaël Koné
Mediocampista
Stade Rennais FC
Liam Millar
Mediocampista
Hull City AFC
Jonathan Osorio
Mediocampista
Toronto FC
Nathan Saliba
Mediocampista
CF Montréal
Jacob Shaffelburg
Mediocampista
Nashville SC
Jonathan David
Delantero
Juventus FC
Promise David
Delantero
Union Saint-Gilloise
Cyle Larin
Delantero
RCD Mallorca
Tani Oluwaseyi
Delantero
Minnesota United FC
Te puede interesar