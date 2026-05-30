¡No solo a Saskia! Hija de Carmen Salinas también demanda a Emiliano Aguilar

La polémica alrededor de la memoria de la actriz Carmen Salinas sigue creciendo. Ahora, Emiliano Aguilar habría sido incluido en una demanda presentada por María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, luego de que realizara comentarios en redes sociales sobre señalamientos que circularon en un polémico podcast.

El conflicto surgió tras la difusión de un episodio del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera , donde un interno identificado como “Beto” realizó acusaciones sin pruebas públicas contra Carmen Salinas, vinculándola con presuntos rituales ilícitos. El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó indignación entre familiares y seguidores de la actriz.

La controversia surgió tras declaraciones realizadas en el podcast Penitencia. / YouTube

Y... ¿qué tiene que ver Emiliano Aguilar?

Según lo compartido por Ventaneando Emiliano Aguilar fue mencionado dentro de la demanda debido a publicaciones y comentarios que habría realizado en redes sociales respecto a las acusaciones difundidas en el podcast:

“Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella”, dijo Emiliano Aguilar en un video.

@emilianoaguilaroficial SE LOS DIJE 🤷‍♂️PERO PNCHE RAZA DORMIDA LA NETA🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ AHORA QUE VAN A DECIR ,AQUÍ PURAS VERDADES CONMIGO SIEMPRE 🫡🫡🫡🫡🫡 ♬ original sound - Emiliano Aguilar Oficial

La familia de Carmen Salinas considera que estas declaraciones contribuyeron a difundir rumores que afectaron la imagen y el legado de la actriz. Por ello, la acción legal no solo incluye a Saskia Niño de Rivera, sino también a otras personas involucradas en la difusión del contenido.

Emiliano Aguilar fue señalado dentro de una demanda por presunto daño moral relacionada con Carmen Salinas. / @emiliano_aguilar.t

¿Qué exige la familia de Carmen Salinas?

Según la información difundida, la demanda por daño moral solicita: Una indemnización económica

Una disculpa pública

La eliminación del contenido señalado

Garantías de no repetición

El pago de gastos legales y costas del juicio El abogado Gerardo Rincón, representante legal de la familia, aseguró que el procedimiento ya se encuentra en curso.