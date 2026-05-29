“Ya está la demanda” familia de Carmen Salinas emprende acción legal contra Saskia Niño de Rivera

La disputa en torno a la memoria de Carmen Salinas entró a una nueva etapa. Los familiares de la actriz informaron que ya iniciaron un procedimiento legal para reclamar lo que consideran afectaciones a su reputación derivadas de contenido difundido en plataformas digitales.

El origen del conflicto se remonta a una entrevista en la que un interno identificado como “El Beto” hizo referencia a distintas figuras del espectáculo nacional, entre ellas Carmen Salinas al hablar de supuestos rituales ilícitos. Las declaraciones provocaron molestia entre los familiares de la actriz, quienes posteriormente anunciaron acciones legales.

La acción fue promovida ante un juzgado civil de la Ciudad de México, donde la familia solicita la intervención de las autoridades para revisar los señalamientos realizados en un episodio del pódcast “Penitencia” y otras publicaciones relacionadas con la controversia.

La controversia surgió por contenido difundido en plataformas digitales relacionado con Carmen Salinas./ IG

De acuerdo con el abogado Gerardo Rincón, el proceso ya fue formalizado y actualmente se encuentra en fase de investigación. Además, adelantó que la estrategia jurídica podría extenderse a otras instancias dependiendo de cómo avance el caso.

“Ya está la demanda. De hecho, ahorita vengo de ahí. Ya está la demanda por daño moral y sigue una penal, pero como les comento no nada más es ella, están las personas del canal que lo publicaron, hay gente involucrada, ella no estaba sola con las cámaras, había más gente. Ya esta la investigación”.

¿Qué solicita la familia de Carmen Salinas ante la autoridad judicial?

Entre las medidas planteadas por los familiares se encuentra una compensación económica por el presunto daño moral ocasionado, así como la publicación de una disculpa pública con el mismo alcance que tuvo el contenido difundido originalmente.

La familia de la actriz también solicita una indemnización por el presunto daño ocasionado./ IG

Asimismo, buscan que el material señalado sea retirado de todas las plataformas donde fue compartido y que exista un compromiso formal para evitar la repetición de conductas similares en el futuro.

Otra de las peticiones incluidas en el expediente contempla el pago de gastos y costos derivados del proceso legal que actualmente se desarrolla en tribunales.

La familia de la actriz también ha expresado dudas sobre las explicaciones ofrecidas por las personas involucradas en la polémica y considera que las disculpas emitidas hasta ahora no son suficientes para reparar el impacto generado.

“No le creo porque sabe lo que hace y lo que va a poner. Es obvio que tiene que checar lo que va a mandar a su programa. Una cosa es que lo diga y otra es cómo va a limpiar el nombre de mi mamá”.