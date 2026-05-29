“Háganle un antidoping” Diputados de oposición arremeten contra Zenyazen Escobar tras pelea en San Lázaro

Una nueva confrontación entre legisladores encendió el ambiente en la Cámara de Diputados luego de que durante la sesión extraordinaria de este jueves se registrara un altercado entre el morenista Zenyazen Escobar y el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla.

El momento más tenso ocurrió cuando desde distintos puntos del salón comenzaron a escucharse gritos de “háganle un antidoping”, en medio de los reclamos dirigidos al legislador de Morena, quien fue señalado por diputados de oposición de presuntamente encontrarse en estado inconveniente. Hasta ahora no existe una postura oficial ni pruebas que confirmen esos señalamientos.

La confrontación entre Morena y PRI ocurrió durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados./ RS

El conflicto se desarrolló tras una serie de acusaciones cruzadas entre PRI y Morena durante el debate legislativo en San Lázaro. El diputado morenista Mario Miguel Carrillo subió a tribuna para mencionar a exgobernadores priistas que enfrentaron órdenes de aprehensión, entre ellos César Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington, Andrés Granier, Rodrigo Medina y Alejandro Moreno.

“Sacan sus mantitas señalando a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo de narco, si lo sacan es por esto () El Partido Acción Nacional está naufragando y quieren llevarse entre las patas a Movimiento Ciudadano y a Acción Nacional. Compañeras y compañeros, cuídense con quién se juntan, no vaya a ser que se les pegue la desaparición de registro como partido político”.

¿Cómo comenzó el enfrentamiento entre Morena y PRI?

Luego del mensaje desde tribuna, el priista Carlos Gutiérrez Mancilla respondió con insultos dirigidos a legisladores oficialistas, a quienes llamó “narcodiputados”, “bola de ratas”, “encubridores de delincuentes y morenarcos”.

"Están cagados de miedo, porque va a acusarlos a Washington y van a estar tas las rejas".

A punto estuvo Morena y el PRI de usar San Lázaro como sustituto de la Arena México 🤦🏻‍♂️@VCNNoticiasmx pic.twitter.com/jzpePeyZOi — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) May 29, 2026

Momentos después, mientras Gutiérrez Mancilla se dirigía hacia la tribuna para acompañar a la diputada Marcela Guerra, comenzó un intercambio verbal con Zenyazen Escobar. El legislador veracruzano reaccionó levantándose de su curul y encarando al priista, lo que provocó la rápida intervención de otros diputados para impedir que la discusión escalara a una agresión física.

Durante el altercado también se escucharon frases como “¡bájale, bájale!” y “¡sales de aquí!”, mientras integrantes de distintas bancadas intentaban separar a ambos legisladores dentro del salón de sesiones.

Zenyazen Escobar encaró al priista Carlos Gutiérrez Mancilla en medio de gritos y empujones./ Captura de pantalla

La presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López, tomó la palabra para exigir orden dentro del recinto y llamó a los diputados a mantener la compostura frente a la ciudadanía.

"Por favor, diputados, compórtense a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores () Yo les solicito que por favor respeten a esta Mesa, este pleno y a esta nación".

Videos compartidos en redes sociales captaron el momento en que varios legisladores rodean a Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez Mancilla para evitar un enfrentamiento mayor. La confrontación ocurrió en medio de una jornada marcada por fuertes discusiones entre bancadas y nuevos episodios de tensión política en San Lázaro.