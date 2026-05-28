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¿Hasta 35 mil pesos de multa por lavar tu auto? Esto aplica en CDMX

Desperdiciar agua potable al lavar automóviles en la vía pública puede generar multas superiores a los 35 mil pesos en CDMX./ Pixbaay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:55 - 28 mayo 2026
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Autoridades capitalinas mantienen vigilancia por desperdicio de agua ante la crisis hídrica en la capital

En medio de la crisis hídrica que enfrenta la Ciudad de México, las autoridades capitalinas reforzaron las medidas para evitar el desperdicio de agua potable en espacios públicos y domicilios particulares. Una de las prácticas que puede derivar en sanciones es lavar automóviles en la vía pública utilizando grandes cantidades de agua.

Actualmente, las disposiciones vigentes en la capital contemplan multas económicas para quienes hagan uso inadecuado del recurso hídrico, especialmente cuando se desperdicia agua potable en calles, banquetas o espacios abiertos.

Lavar automóviles en la vía pública utilizando agua potable puede generar multas superiores a los 35 mil pesos en CDMX./ Pixabay

Entre las actividades que pueden ser sancionadas se encuentra el lavado de vehículos con manguera, así como dejar llaves abiertas sin control, regar banquetas o desperdiciar agua en negocios y viviendas.

¿De cuánto son las multas por desperdiciar agua en CDMX?

Las sanciones establecidas en la Ciudad de México van de las 100 a las 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Dependiendo de la gravedad del caso, esto equivale a multas que pueden superar los 35 mil pesos.

Además del castigo económico, las autoridades también tienen la facultad de aplicar arrestos administrativos de hasta 36 horas o trabajo comunitario cuando las infracciones sean consideradas graves o reincidentes.

La vigilancia sobre el desperdicio de agua puede ser realizada por personal de alcaldías y dependencias encargadas de supervisar el cumplimiento de normas ambientales y del uso responsable del recurso hídrico en la capital del país.

Autoridades capitalinas reforzaron operativos para detectar desperdicio de agua en calles y domicilios./ Pixabay

Aunque lavar autos no está prohibido completamente, las autoridades recomiendan hacerlo de forma responsable para evitar sanciones y reducir el consumo de agua potable. Entre las sugerencias se encuentra utilizar cubetas en lugar de mangueras y acudir a autolavados que cuenten con sistemas de reciclaje de agua.

Las medidas forman parte de las acciones implementadas para enfrentar los problemas de abastecimiento que afectan a la Zona Metropolitana del Valle de México, donde en los últimos años se han intensificado campañas y operativos para detectar desperdicio de agua en la vía pública.

Las sanciones por desperdiciar agua en la Ciudad de México van de 100 a 300 UMA./ Pixabay
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