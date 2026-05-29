Alexis Vega confía en que estará listo para el partido inaugural de la Copa del Mundo

A sólo 15 días del arranque de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana sigue alistando detalles. Algunos futbolistas buscan recuperar su mejor nivel para poder ayudar al Tri a dar un buen torneo incluyendo a Alexis Vega quien viene arrastrando una lesión desde el año pasado.

Previo al partido amistoso ante Australia en Pasadena California, el delantero de Toluca habló en conferencia de prensa donde aseguró que, mantiene firme su objetivo de disputar una nueva Copa del Mundo, tal y como lo hizo hace cuatro años en Qatar.

Alexis Vega y César Huerta con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Pese a haber atravesado recientemente por una lesión el atacante destacó la fortaleza mental y la resiliencia que ha mostrado durante distintos momentos de su carrera, cualidades que considera fundamentales para seguir peleando por un lugar en el equipo nacional.

Durante su concentración con el combinado mexicano, Vega habló sobre el proceso que ha vivido en los últimos meses y recordó que incluso pudo conquistar un bicampeonato mientras lidiaba con molestias físicas. El delantero explicó que el deseo de hacer historia estuvo por encima de cualquier dificultad.

“Sí, obviamente mi círculo cercano sabe de lo fuerte que soy mentalmente, de lo resiliente que he sido durante muchos años. Pude lograr un bicampeonato estando con una lesión, pero bueno, yo creo que mis ganas, mi deseo de poder hacer historia fue más allá de mi lesión”, expresó el jugador.

Alexis Vega considera que logrará recuperarse antes del Mundial | MEXSPORT

El atacante mexicano también dejó claro que trabaja intensamente para convencer al cuerpo técnico y poder ser considerado dentro de la convocatoria definitiva para la próxima Copa del Mundo, torneo que tendrá a México como una de las sedes principales.

Alexis Vega quiere estar con México el 11 de junio en el Azteca

En sus declaraciones, Alexis Vega compartió el deseo que tiene de representar a México en el partido inaugural que se disputará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, inmueble que será uno de los escenarios más importantes del Mundial de 2026.

“Sepan que estoy dándolo todo para poder estar en la lista final, quiero estar con mis compañeros abrazados el 11 de junio cantando el himno nacional y bueno disfrutar un Mundial muy grande que nos está esperando”, comentó.

Alexis Vega en el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Ghana | MEXSPORT