Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alexis Vega confía en que estará listo para el partido inaugural de la Copa del Mundo

Alexis Vega en el amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador | MEXSPORT
Alexis Vega en el amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador | MEXSPORT
Rafael Trujillo 00:50 - 29 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El delantero sigue recuperándose de una lesión pero espera estar listo para el duelo ante Sudáfrica

A sólo 15 días del arranque de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana sigue alistando detalles. Algunos futbolistas buscan recuperar su mejor nivel para poder ayudar al Tri a dar un buen torneo incluyendo a Alexis Vega quien viene arrastrando una lesión desde el año pasado.

Previo al partido amistoso ante Australia en Pasadena California, el delantero de Toluca habló en conferencia de prensa donde aseguró que, mantiene firme su objetivo de disputar una nueva Copa del Mundo, tal y como lo hizo hace cuatro años en Qatar.

Alexis Vega y César Huerta con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Alexis Vega y César Huerta con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Pese a haber atravesado recientemente por una lesión el atacante destacó la fortaleza mental y la resiliencia que ha mostrado durante distintos momentos de su carrera, cualidades que considera fundamentales para seguir peleando por un lugar en el equipo nacional.

Durante su concentración con el combinado mexicano, Vega habló sobre el proceso que ha vivido en los últimos meses y recordó que incluso pudo conquistar un bicampeonato mientras lidiaba con molestias físicas. El delantero explicó que el deseo de hacer historia estuvo por encima de cualquier dificultad.

“Sí, obviamente mi círculo cercano sabe de lo fuerte que soy mentalmente, de lo resiliente que he sido durante muchos años. Pude lograr un bicampeonato estando con una lesión, pero bueno, yo creo que mis ganas, mi deseo de poder hacer historia fue más allá de mi lesión”, expresó el jugador.

Alexis Vega considera que logrará recuperarse antes del Mundial | MEXSPORT
Alexis Vega considera que logrará recuperarse antes del Mundial | MEXSPORT

El atacante mexicano también dejó claro que trabaja intensamente para convencer al cuerpo técnico y poder ser considerado dentro de la convocatoria definitiva para la próxima Copa del Mundo, torneo que tendrá a México como una de las sedes principales.

Alexis Vega quiere estar con México el 11 de junio en el Azteca

En sus declaraciones, Alexis Vega compartió el deseo que tiene de representar a México en el partido inaugural que se disputará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, inmueble que será uno de los escenarios más importantes del Mundial de 2026.

“Sepan que estoy dándolo todo para poder estar en la lista final, quiero estar con mis compañeros abrazados el 11 de junio cantando el himno nacional y bueno disfrutar un Mundial muy grande que nos está esperando”, comentó.

Alexis Vega en el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Ghana | MEXSPORT
Alexis Vega en el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Ghana | MEXSPORT

La Selección Mexicana continúa con su preparación de cara a la justa mundialista, mientras varios futbolistas buscan consolidarse en el proyecto deportivo y asegurar un lugar en la convocatoria final que afrontará el torneo en casa.

Lo Último
00:57 Álvaro Fidalgo está entusiasmado por jugar de nuevo en el Estadio Banorte con la Selección Mexicana
00:50 Alexis Vega confía en que estará listo para el partido inaugural de la Copa del Mundo
00:28 Hormiga González quiere hacer historia en el Mundial: 'Tenemos una oportunidad irrepetible'
00:13 Knicks de vuelta a las Finales de NBA: el impacto de Nueva York en el basquetbol
00:06 México en las Copas del Mundo: Chile 1962, la primera victoria en el torneo
00:01 Enrique Riquelme acusa a Florentino Pérez de difundir información falsa sobre elecciones del Real Madrid
00:00 Historia de los Mundiales: Alemania 1974, la llegada de la Naranja Mecánica
23:53 Pumas se 'roba' figura de Chivas para el Apertura 2026
23:09 Estos son los datos que no estás obligado a entregar al registrar tu celular
22:50 La Luna Azul podrá observarse el 31 de mayo de 2026 y habrá que esperar dos años para verla otra vez