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Futbol

"Si no está al 100…”: Miguel Herrera cuestiona la participación de Edson Álvarez en el Mundial

Edson Álvarez terminó el partido en el TSM ‘enfurecido’ | IMAGO7
Rafael Trujillo 21:43 - 28 mayo 2026
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El exentrenador de la Selección Mexicana pide no poner a Edson de titular en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de este verano está a sólo dos semanas de distancia y la Selección Mexicana sigue alistando detalles. Sin tener una convocatoria oficial Javier Aguirre sigue evaluando a varios jugadores, entre ellos Edson Álvarez quien llega con sólo 63 minutos de juego en todo el año.

Pese a la poca participación de Edson en la temporada, Javier Aguirre apunta a añadir al volante de 28 años en la convocatoria final y quizá verá minutos en la competencia veraniega. Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo con dicha situación.

Piojo Herrera evalúa actualidad de Edson

El exdirector técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, habló sobre la importancia del estado físico de los futbolistas de cara a una competencia de alta exigencia como la Copa del Mundo y señaló que ningún jugador debe estar por encima de las condiciones deportivas necesarias para competir al máximo nivel.

Durante una reciente entrevista Herrera explicó que en un torneo corto como el Mundial no existe margen de error y que los entrenadores deben priorizar a los futbolistas que se encuentren en mejores condiciones físicas desde el inicio de la competencia.

Miguel Herrera | MEXSPORT

El estratega destacó que el formato de la Copa del Mundo obliga a los equipos a enfocarse únicamente en el presente inmediato, debido a que una mala fase de grupos puede significar una eliminación temprana.

“El Mundial te da tres juegos, realmente tienes tres partidos. No puedes pensar en el cuarto o el quinto, porque si no, te vas temprano a tu casa. Tienes que usar a los que físicamente estén mejor, que estén al 100, o a un jugador que sepas que te va a dar el 100% de él durante un tiempo determinado”, señaló Herrera.

Edson Álvarez en partido de la Selección Mexicana | IMAGO7

Miguel Herrera destaca el momento de Erik Lira

Al referirse específicamente al caso de Edson Álvarez, Herrera consideró que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre cuenta actualmente con una alternativa sólida en el mediocampo gracias al desempeño de Erik Lira.

El exseleccionador nacional destacó el rendimiento reciente del jugador de Cruz Azul y aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

“Si me estás hablando del caso de Edson, yo creo que Lira está en un momento idóneo, está atravesando un momento extraordinario”, comentó Herrera.

Erik Lira | MEXSPORT

Además del nivel futbolístico, Herrera señaló que la adaptación de Lira a las condiciones de altitud en México podría representar una ventaja importante para la Selección Mexicana durante sus partidos en territorio nacional.

Edson añade experiencia

Sin embargo, también reconoció la relevancia que tiene Edson Álvarez dentro del grupo por su liderazgo y experiencia internacional. “La ventaja que lleva Edson es que es el capitán, el líder, el que tenía la comunicación directa con el técnico”, añadió.

“Puede haber un poquito de duda en Javier sobre cómo va a llegar Edson a estos partidos de preparación para el primer encuentro. Yo creo que si no lo ve al 100, se va a decantar por Lira”, concluyó.

Edson Álvarez en el TSM l IMAGO7
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