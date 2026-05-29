Hormiga González quiere hacer historia en el Mundial: 'Tenemos una oportunidad irrepetible'

Una oportunidad de trascender. La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana ya se alista para inaugurar el torneo midiéndose a Sudáfrica. Aunque aún faltan detalles, como la convocatoria final, varios jugadores han mostrado su ilusión por hacer historia.

A dos días de que se lleve a cabo el segundo partido amistoso previo al torneo veraniego, Armando 'Hormiga' González, habló sobre la ilusión no sólo de competir en el máximo torneo de selecciones, sino que de poder hacerlo en casa y frente a su afición.

Una oportunidad irrepetible

El delantero de Chivas, habló en entrevista a dos días de enfrentar a Australia en Pasadena donde reconoció que, poder disputar un Mundial en territorio azteca asegurando que

"Tenemos una oportunidad irrepetible, una oportunidad que no se va a volver a repetir. Porque muy poca gente puede decir que jugó un Mundial en su casa y esta va a ser nuestra tercera vez. Hace 40 años jugamos el Mundial en México y fue algo que ellos (exseleccionados del Tri) dicen que es una experiencia indescriptible", afirmó para ESPN.

Armando 'Hormiga' González, Richard Ledezma y Roberto 'Piojo' Alvarado con la Selección Mexicana | IMAGO 7

De acuerdo con el goleador mexicano el mundial de este verano sera una oportunidad de oro para poder hacer historia con la selección mexicana y, por primera vez desde 1986 de poder llegar a Cuartos de Final y pelear por el campeonato.

"Tenemos una oportunidad de trascender, de hacer algo importante en nuestra casa, en nuestro país, con nuestro agente. Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo"

Mateo Chávez y Armando González | IMAGO7

Arpende de sus compañeros

González también habló sobre el formar parte de la convocatoria final de la Selección Mexicana afirmando que está "Muy contento de que se me tome en cuenta para este gran torneo". El joven atacante reconoció quela justa mundialista es una "gran oportunidad" y la enfrentarán "con toda la actitud y todas las ganas".

Finalmente habló de cómo busca la ayuda de sus compañeros para buscar ser un mejor jugador. Según reveló el canterano de Chivas, busca seguir el ejemplo de jugadores como Santiago Giménez, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez.

"Sólo trato de dar mi mejor esfuerzo, aprender de los grandes jugadores que tengo conmigo, Santi, Raúl, Memo. De todos trato de aprender que siempre alguien lo puede hacer mejor que tú en cualquier cosa. Ellos tienen cosas que a mí me hacen falta, entonces trato de aprendérselos para yo también implementarlos en mi juego", finalizó.