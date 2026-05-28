Ring Royale 2 ya tiene fecha y Poncho de Nigris confirma regreso del evento

Después de varios rumores sobre el regreso de Ring Royale, finalmente fue el propio Poncho de Nigris quien confirmó cuándo volverá el evento de boxeo entre creadores de contenido. El influencer regiomontano aclaró que la segunda edición se realizará el próximo 2 de marzo de 2027, descartando así la posibilidad de una función en septiembre de 2026.

La confirmación ocurrió durante la fiesta de cumpleaños organizada por De Nigris en Monterrey, donde el actor Alfredo Adame adelantó ante medios de comunicación que el espectáculo podría regresar antes de finalizar el próximo año. Sin embargo, el empresario corrigió públicamente la información y aseguró que el proyecto mantendrá la misma temporalidad que tuvo en su debut.

El evento de boxeo entre influencers regresará tras el éxito digital de su primera edición./ @ringroyalefights

Con ello, Ring Royale volverá exactamente un año después de su primera edición, evento que logró posicionarse entre los espectáculos digitales más comentados por la mezcla de influencers, figuras del entretenimiento y combates de exhibición.

¿Quiénes podrían aparecer en Ring Royale 2?

Aunque la cartelera oficial todavía no ha sido revelada, algunos nombres ya comenzaron a sonar rumbo a la próxima función. Entre las figuras que han mostrado interés en participar destacan Yeri Mua, Bellakath, La Wanders Lover y Oscar “Baby Face”.

Hasta ahora no existen contratos firmados para los combates, ya que la organización continúa en proceso de planeación y búsqueda de talento para integrar las peleas estelares y coestelares del evento.

La producción contempla iniciar durante el segundo semestre de este año las negociaciones con participantes, además de los entrenamientos previos para presentar los primeros careos antes de que termine 2026.

Ring Royale buscará repetir el impacto en streaming que consiguió en su debut./ RS

La primera edición de Ring Royale consiguió gran impacto en plataformas digitales gracias a su transmisión gratuita en espacios oficiales como TikTok, Twitch y YouTube, donde miles de usuarios siguieron los enfrentamientos en tiempo real.

El fenómeno del boxeo entre influencers continúa creciendo en México y Ring Royale buscará repetir el alcance obtenido en su debut, luego de que sus organizadores presumieran métricas que incluso superaron localmente a otros eventos internacionales como La Velada del Año y Supernova.