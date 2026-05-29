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Futbol

Dembélé y Hakimi listos para la Final de la Champions League

Ousmane Dembélé | AP
Associated Press (AP) 12:43 - 29 mayo 2026
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El PSG podrá contar con equipo completo para el duelo ante el Arsenal

Las preocupaciones por el tema de las lesiones del Paris Saint-Germain se han disipado para Luis Enrique de cara a la final de la UEFA Champions League el sábado contra el Arsenal de Mikel Arteta.

Equipo del PSG previo a la Final de la Champions League | AP

El delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha estado lidiando con una molestia en la pantorrilla en las últimas semanas de la temporada, pero el vigente ganador del Balón de Oro afirmó el viernes que está “100% listo y con muchas ganas”.

Había más preocupación por el estado físico del defensor Achraf Hakimi, quien no juega desde que sufrió una lesión en el muslo derecho contra el Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones el 28 de abril.

Luis Enrique y su cuerpo técnico | AP

Sin embargo, el lateral derecho de vocación ofensiva, quien fue seleccionado por Marruecos para el Mundial esta semana, también fue visto entrenando el martes y ha recibido el visto bueno del entrenador del PSG Luis Enrique, quien dijo que Hakimi estaba “bien y en condiciones de jugar mañana” .

El PSG busca defender el título que conquistó el año pasado al golear 5-0 al Inter de Milán en la final más desigual en los 70 años de historia de la competición.

Jugadores de PSG en celebración tras eliminar a Bayern Munich en Champions League | AP
Jugadores de PSG en celebración tras eliminar a Bayern Munich en Champions League | AP

Dembélé tuvo que salir en la primera mitad del último partido del equipo en la liga francesa, una derrota ante el Paris FC el 17 de mayo.

No tenía miedo de perderme la final”, declaró Dembélé el viernes en una conferencia de prensa en el Puskas Arena en Budapest, Hungría. “Paré en cuanto sentí la molestia (contra Paris FC)” .
Ousmane Dembélé en celebración con PSG ante Bayern Munich en Champions League | AP
Ousmane Dembélé en celebración con PSG ante Bayern Munich en Champions League | AP

Dembélé señaló que la temporada ha sido “bastante complicada para todos en el PSG” después de alcanzar la final del Mundial de Clubes el verano pasado, lo que recortó el receso de temporada del equipo y, en esencia, significó que ha jugado durante todo el año .

Por esa razón, Luis Enrique dijo que una de sus prioridades de cara a la final ha sido “gestionar el tiempo de descanso de mis jugadores durante los entrenamientos” tanto como estudiar a Arsenal.

Khvicha Kvaratskhelia en celebración en el partido de PSG contra Bayern Munich en Champions League | AP
Khvicha Kvaratskhelia en celebración en el partido de PSG contra Bayern Munich en Champions League | AP
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