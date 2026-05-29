¿Guiño a la Liga MX? Edson Álvarez no se cierra a volver y deja abierta la puerta de su futuro

En el preámbulo final de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana presentó un día de medios desde la ciudad de California, esto como previa a su penúltimo partido de preparación ante su similar de Ghana. Los convocados por el Javier Aguirre hablaron sobre sus expectativas rumbo al torneo del verano y lo que vendrá después, uno de ello Edson Álvarez.

Edson Álvarez con México | IMAGO7

¿Qué dijo Álvarez?

El mediocampista del Fenerbahce fue cuestionado sobre su futuro y donde podría terminar jugando la siguiente temporada post Mundial. El dorsal ‘4’ Tricolor confesó no estar cerrado a ninguna opción, sin embargo, la prioridad es el futuro de su familia y la calidad de vida de sus hijas.

Sinceramente, hoy en día priorizo mi carrera y hoy también soy padre de familia, quiero darle una mejor vida a mis hijas, y estar en Europa me habla de seguir creciendo como persona y darle la oportunidad a mis hijas, a mi familia, si Dios lo permite”, declaró Álvarez para el medio TUDN.

Edson Álvarez en partido de la Selección Mexicana | IMAGO7

Edson también confesó que su principal deseo y meta es seguir jugando en el viejo continente, pero tampoco está ‘peleado’ con lo que el futuro le pueda dar en el camino, ya sea un regreso a Liga MX o emigrar a otro continente.

Quiero estar muchos años allá, ese es mi plan, la vida tendrá otros planes, no estoy peleado con nada, será bueno, yo sabré hacer que sea bueno”, añadió.

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe l RRSS

El capitán está listo

Finalmente, Edson Álvarez dio detalles sobre su condición física, pues tras algunos meses fuera por una cirugía en el tobillo el Machin volvió a pisar el terreno de juego en el amistosos de México vs Ghana donde además de verse bien lo consolidó en el 11 del Vasco.

Totalmente al 100 por ciento (recuperado), cosas externas en Turquía no me permitían jugar, pero yo ya estoy bien desde hace tiempo. Cosas difíciles, los turcos no son fáciles, cuando tomé la decisión de ir ahí sabía lo que conllevaba esa decisión”, concluyó.