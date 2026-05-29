¿Qué es la Ley Nicole? CDMX aprueba una serie prohibiciones en cirugías estéticas en menores

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la denominada "Ley Nicole", una reforma que busca impedir que menores de edad sean sometidos a cirugías estéticas o procedimientos invasivos cuya finalidad sea exclusivamente modificar su apariencia física.

La medida representa un cambio importante en materia de salud pública y protección de la infancia, ya que establece nuevas restricciones para clínicas, hospitales y consultorios que ofrezcan este tipo de intervenciones a niñas, niños y adolescentes sin una justificación médica comprobable.

Con esta reforma, las y los legisladores modificaron el artículo 172 de la Ley de Salud de la Ciudad de México para facultar a las autoridades sanitarias a sancionar e incluso retirar autorizaciones a establecimientos que incumplan la disposición.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la denominada "Ley Nicole" / Especial

¿Qué establece la Ley Nicole?

La nueva legislación prohíbe que menores de edad accedan a cirugías estéticas, procedimientos médicos invasivos o tratamientos cuyo único propósito sea modificar aspectos físicos por razones cosméticas o de apariencia. Sin embargo, la reforma contempla excepciones cuando las intervenciones tengan fines médicos o reconstructivos.

Las cirugías podrán realizarse cuando se trate de procedimientos derivados de malformaciones congénitas, cuando sean necesarias para preservar o mejorar la salud física o mental del menor tras una valoración médica multidisciplinaria, o cuando resulten indispensables para prevenir daños graves en su desarrollo integral.

Durante la discusión del dictamen, la diputada de Morena, Valeria Cruz, aclaró que la intención de la reforma no es impedir la cirugía plástica reconstructiva ni criminalizar la práctica médica.

El caso de Nicole sirvió para poder regular operaciones estéticas en menores de edad / Especial

“No buscan criminalizar, ni estigmatizar la cirugía plástica reconstructiva funcional, la cual podrá seguir practicándose, sino que buscan preservar el interés superior de las infancias”.

Asimismo, enfatizó que el bienestar de los menores debe estar por encima de cualquier presión social o comercial: “Ninguna presión social, estética o comercial, debe estar por encima de la salud y el bienestar físico y emocional de un niño, niña o adolescente”.

La tragedia que dio origen a la Ley Nicole

La iniciativa surge a raíz del caso de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de apenas 14 años que perdió la vida tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía estética practicada en una clínica privada de Durango.

También se estarían revocando los permisos para hospitales, clínicas o consultorios / Magnific

El caso generó indignación a nivel nacional y abrió un debate sobre la necesidad de regular este tipo de procedimientos en menores de edad, especialmente cuando son realizados por motivos meramente estéticos.

Durante la sesión, el diputado Pedro Haces Lago recordó que la reforma busca evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.

“En palabras sencillas, si un establecimiento realiza un procedimiento estético en una persona menor de edad, sin una razón médica justificada, podrá perder su autorización sanitaria, eso es lo central del dictamen”.

Los legisladores modificaron el artículo 172 de la Ley de Salud de la Ciudad de México / Especial

Habrá sanciones para clínicas y establecimientos

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que la Agencia de Protección Sanitaria contará con nuevas facultades para supervisar y sancionar a los establecimientos médicos que incumplan la ley.