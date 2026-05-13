¿Qué es la Ley Nicole? La iniciativa que busca prohibir cirugías estéticas en menores

El Congreso de Quintana Roo recibió una iniciativa denominada “Ley Nicole”, con la que se busca prohibir las cirugías plásticas, estéticas o cosméticas en personas menores de edad.

La iniciativa impulsada por la diputada Jennifer Paulina Rubio Tello y los legisladores Jorge Sanén Cervantes y Renán Sánchez Tajonar, integrantes de las bancadas de Morena y Partido Verde Ecologista, contempla reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, así como cambios al Código Penal estatal.

De acuerdo con el documento presentado ante el Congreso, las cirugías estéticas en menores representan riesgos físicos y emocionales debido a que el cuerpo aún se encuentra en desarrollo. Además, advierte que muchos de estos procedimientos no responden a una necesidad médica, sino a estándares de belleza impuestos socialmente.

“Cuando una menor de edad pone en riesgo su salud para alcanzar una imagen impuesta, lo que está fallando no es solamente una regulación, está fallando la capacidad de una sociedad para proteger la salud y la dignidad”, se señaló durante la lectura de la iniciativa en el Congreso estatal.

Presentan Ley Nicole en Quintana Roo para frenar cirugías estéticas en adolescentes. / iStock

¿Qué propone la Ley Nicole en Quintana Roo?

La propuesta establece que únicamente podrán realizarse procedimientos reconstructivos o médicamente justificados en menores de edad. En caso de aprobarse, también se contemplan sanciones de tres a seis años de prisión para quienes practiquen cirugías estéticas invasivas en niñas, niños y adolescentes.

La diputada Jennifer Rubio Tello explicó que, aunque actualmente no existen casos documentados en Quintana Roo relacionados con este tipo de procedimientos en menores, el objetivo es actuar de manera preventiva ante el crecimiento de clínicas y servicios de cirugía estética en la entidad.

“Queremos ser de los primeros estados”, declaró la legisladora al explicar que a nivel federal existe una propuesta similar que continúa en comisiones.

La iniciativa “Ley Nicole” busca impedir cirugías estéticas en menores de edad en Quintana Roo. / iStock

La iniciativa busca reforzar la protección de menores

Según lo expuesto en el Congreso, Quintana Roo pretende crear un marco legal más amplio que el aprobado anteriormente en Durango, estado donde ya se impulsó una legislación similar bajo el nombre de “Ley Nicole”.

La iniciativa continuará ahora su proceso legislativo para análisis y discusión en comisiones antes de ser votada por el pleno del Congreso estatal.