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Olinia ya tiene prototipo final y alista su presentación en México

El vehículo eléctrico fue desarrollado por especialistas mexicanos como parte de un proyecto federal./ Gobierno de México
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:07 - 13 mayo 2026
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El auto eléctrico mexicano Olinia ya cuenta con un prototipo final y será presentado oficialmente el próximo 7 de junio de 2026

El proyecto del auto eléctrico mexicano Olinia entró en una nueva etapa luego de que el gobierno federal confirmara que el prototipo final ya está listo y será presentado oficialmente el próximo 7 de junio de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el vehículo podrá verse e incluso probarse durante el evento de lanzamiento, el cual marcará el inicio de la fase de producción del que busca convertirse en el primer auto eléctrico desarrollado completamente en México.

Claudia Sheinbaum confirmó que el prototipo final de Olinia ya está listo./ Gobierno de México

El proyecto es coordinado por Roberto Capuano Tripp y forma parte de la estrategia federal enfocada en movilidad sustentable y desarrollo tecnológico nacional. De acuerdo con lo informado, Olinia está pensado como un vehículo urbano de bajo costo y fácil operación.

Durante una conferencia realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que el prototipo ya fue mostrado al gobierno federal y reconoció el trabajo realizado por el grupo de investigadores y especialistas que participaron en el desarrollo del automóvil.

¿Cómo será el auto eléctrico mexicano Olinia?

El vehículo será completamente eléctrico y está diseñado para recorridos urbanos. Según los avances dados a conocer por las autoridades, tendrá una velocidad máxima cercana a los 50 kilómetros por hora y podrá cargarse en enchufes convencionales de casas o comercios.

Además, el proyecto contempla distintos modelos enfocados en movilidad personal, transporte de barrio y reparto de mercancías de última milla, con la intención de ofrecer alternativas accesibles para distintos sectores.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el costo estimado del vehículo. De acuerdo con las autoridades encargadas del proyecto, el precio podría ubicarse entre los 90 mil y 150 mil pesos, dependiendo del modelo y configuración.

Gobierno busca alianza para fabricar Olinia

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el gobierno federal ya analiza posibles acuerdos con empresas privadas para comenzar la fabricación del vehículo a gran escala en México.

Olinia busca convertirse en una opción de movilidad sustentable y accesible en México./ Gobierno de México

“Queremos una asociación con una empresa privada y una empresa y el gobierno, y se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción ya del Olinia”, explicó la mandataria.

El objetivo del proyecto es que Olinia se convierta en una opción de movilidad sustentable y accesible para millones de personas, además de fortalecer la industria automotriz y tecnológica nacional con desarrollo hecho en México.

El auto eléctrico mexicano Olinia será presentado oficialmente el próximo 7 de junio de 2026./ Captura de pantalla
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