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¿A qué hora inicia la marcha de la CNTE en CDMX este 15 de mayo?

Integrantes de la CNTE marcharán este 15 de mayo. / X
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:20 - 13 mayo 2026
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una megamarcha este 15 de mayo en la CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó una megamarcha en la CDMX este 15 de mayo de 2026, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro. La movilización provocará afectaciones en importantes vialidades de la capital, principalmente en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó una megamarcha en la CDMX este 15 de mayo de 2026.

¿A qué hora inicia la protesta de maestros?

De acuerdo con la convocatoria difundida por integrantes de la CNTE, la concentración comenzará alrededor de las 9:00 de la mañana en las inmediaciones de la Ex Normal Superior, cerca de la estación San Cosme del Metro. Desde ahí, los contingentes avanzarán rumbo al Zócalo capitalino.

Autoridades capitalinas y reportes de movilidad prevén cierres parciales y totales en distintas avenidas conforme avance la movilización magisterial.

La movilización del Día del Maestro iniciará a las 9:00 de la mañana. / RS

CNTE exige aumento salarial y cambios al ISSSTE

La movilización forma parte de la jornada nacional de protestas impulsada por la CNTE para exigir mejoras laborales y cambios al sistema de pensiones.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentran:

  • Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

  • Jubilación por años de servicio

  • Eliminación del sistema de AFORES y UMAS

  • Incremento salarial del 100% al sueldo base

  • Cambios a la reforma educativa.

En distintos posicionamientos públicos, integrantes de la Coordinadora han señalado que las mesas de diálogo con autoridades federales no han resuelto las demandas históricas del gremio docente.

Docentes de la CNTE participarán en una marcha en la CDMX ./ RS
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