UNAM alerta riesgos de trata y violencia rumbo al Mundial 2026

A menos de un mes de que inicie la Copa del Mundo FIFA 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó una advertencia sobre los riesgos sociales que podrían aumentar durante el desarrollo del torneo internacional, especialmente en temas relacionados con la trata de personas y distintas formas de violencia.

A través de su Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas, la máxima casa de estudios señaló que la atención pública se ha enfocado principalmente en la derrama económica y el impacto turístico del Mundial, dejando de lado los posibles efectos negativos que suelen acompañar a eventos masivos de esta magnitud.

La máxima casa de estudios pidió reforzar medidas de prevención rumbo al Mundial 2026./ Pixabay

Bajo la consigna “No es un juego”, la universidad alertó que el contexto alrededor del Mundial puede provocar un incremento en situaciones de explotación sexual, laboral y trabajo infantil, además de otros problemas vinculados con violencia y vulnerabilidad social.

El posicionamiento fue respaldado por el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, quien explicó que las acciones del Estado mexicano no deben limitarse únicamente a la seguridad en estadios o zonas turísticas, ya que existen riesgos que podrían afectar directamente a grupos vulnerables.

¿Qué riesgos detectó la UNAM rumbo al Mundial 2026?

De acuerdo con el comunicado emitido por la UNAM, durante eventos internacionales de gran convocatoria suele registrarse un aumento en el consumo de alcohol y otras sustancias, situación que puede derivar en conductas violentas y distintos tipos de abuso.

La institución también alertó sobre posibles casos de violencia de género, explotación sexual y riesgos digitales relacionados con la captación de víctimas y prácticas conocidas como grooming, especialmente contra niñas, niños y adolescentes.

La campaña “No es un juego” busca visibilizar riesgos de explotación y violencia en eventos masivos./ Pixabay

Además, la universidad pidió prestar atención a sectores vulnerables como personas migrantes, comunidades indígenas y trabajadores en condiciones precarias, quienes podrían enfrentar mayores riesgos durante la celebración del torneo.

Piden reforzar vigilancia en hoteles, terminales y plataformas digitales

Ante este panorama, la UNAM consideró urgente que autoridades federales y gobiernos locales destinen mayores recursos para implementar estrategias de prevención y atención inmediata durante el Mundial.

Entre las acciones prioritarias propuestas se encuentra ofrecer información clara a la ciudadanía para identificar riesgos, además de instalar mecanismos de detección temprana en lugares de alta movilidad como aeropuertos, centrales camioneras y plataformas digitales.

La universidad también pidió supervisar el cumplimiento de normas en hoteles, bares y servicios de transporte para evitar posibles casos de explotación o violencia durante el evento deportivo.

La UNAM advirtió sobre posibles casos de explotación sexual, laboral y trabajo infantil durante el torneo./ Pixabay