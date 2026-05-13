Generación Z se rebela: descarta laborar para Amazon, Apple o Google

El sueño de trabajar en compañías grandes como Amazon, Google o Apple parece haber cambiado para la generación Z.

Jóvenes de la Generación Z están cambiando sus prioridades laborales y alejándose del sector tecnológico./ iStock

Datos de Network Trends de Handshake y NSHSS, 76% de jóvenes encuestados considera opciones laborales distintas a la programación y el sector tecnológico corporativo.

Google, que en 2017 era considerada la compañía soñada para trabajar, cayó hasta la séptima posición entre las preferidas por jóvenes encuestados. Amazon ocupa el octavo lugar y Apple el noveno.

¿Por qué la Generación Z ya no quiere trabajar en Big Tech?

Especialistas señalan que existen varios factores detrás de este cambio de mentalidad laboral. Entre ellos: Despidos masivos en empresas tecnológicas

Miedo a que la inteligencia artificial reemplace empleos

Estrés laboral y burnout

Búsqueda de equilibrio entre vida y trabajo

Mayor interés por empleos prácticos y estables

La Generación Z creció en un contexto marcado por la pandemia, los despidos masivos en empresas tecnológicas y una conversación constante sobre ansiedad, agotamiento laboral y burnout. Ante ese panorama, muchos jóvenes comenzaron a cuestionar si los altos salarios del sector tecnológico realmente compensan la presión y la incertidumbre laboral.

La Generación Z prioriza equilibrio entre vida personal y trabajo sobre altos salarios. / iStock

El sector salud y los empleos estables ganan terreno

Mientras las grandes tecnológicas pierden interés, profesiones relacionadas con la salud y el servicio público se vuelven más atractivos entre los jóvenes.

Diversos análisis apuntan a que la pandemia modificó la percepción social sobre médicos, enfermeros y trabajadores esenciales, quienes ahora son vistos como perfiles con mayor estabilidad y valor social.

También aumentó el interés por empleos públicos y oficios técnicos, ya que muchos jóvenes consideran que ofrecen mayor seguridad económica y mejores condiciones de vida a largo plazo.

En foros y redes sociales, usuarios de la propia Generación Z aseguran que buscan trabajos más prácticos, menos dependientes de oficinas tradicionales y con posibilidades de independencia laboral.