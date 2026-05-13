VIDEO: Gobernadora de Chihuahua rechaza haber autorizado presencia de la CIA

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, rompió el silencio tras la polémica generada por el operativo realizado en la Sierra Tarahumara donde fue desmantelado un presunto “narcolaboratorio” y en el que, según diversas versiones, habrían participado agentes extranjeros vinculados con la CIA.

En medio de la presión política y luego de que Morena anunciara la promoción de un juicio político en su contra, la mandataria estatal aseguró que jamás autorizó, gestionó o tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante el despliegue de seguridad.

A través de un mensaje público y un comunicado difundido este martes, la gobernadora defendió la actuación de su administración y acusó a Morena de intentar desviar la atención de los problemas de seguridad y de la falta de resultados del gobierno federal.

Morena pide juicio político contra la Gobernadora por supuestamente permitir la entrada de la CIA / FB: @MaruCamposG

“No tenemos nada que esconder”: responde Maru Campos

La mandataria panista afirmó que su gobierno seguirá enfrentando al crimen organizado pese a los señalamientos y cuestionamientos que han surgido tras el operativo.

“Nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz. Aquí, en Chihuahua y en mi Gobierno, no hay espacio para la impunidad ni para acuerdos en lo oscurito. No tenemos nada que esconder”, aseguró.

Campos Galván también sostuvo que ha evitado pronunciarse ampliamente sobre las investigaciones para no interferir con el trabajo de las autoridades encargadas del caso.

Sin embargo, decidió responder públicamente luego de que Morena anunciara movilizaciones y un posible juicio político derivado de la polémica por la presunta participación de agentes estadounidenses en el operativo antidrogas.

Durante el operativo en la Sierra Tarahumara murieron dos agentes extranjeros / Especial

Morena busca juicio político contra la gobernadora

El conflicto escaló luego de que legisladores y dirigentes de Morena acusaran a la administración estatal de permitir la participación de agencias extranjeras en tareas de seguridad dentro de territorio mexicano. Ante ello, Maru Campos lanzó una respuesta directa contra el partido oficialista.

“Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles: no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”, declaró la gobernadora.

La mandataria insistió en que su administración combate de manera frontal al crimen organizado y aseguró que Chihuahua continuará colaborando con las instituciones federales dentro del marco legal.

La mandataria estatal afirma que su gobierno seguirá combatiendo al crimen organizado / FB: @MaruCamposG

Niega haber autorizado presencia extranjera

Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno a la posible presencia de agentes extranjeros durante el operativo realizado en la Sierra Tarahumara.

Maru Campos aseguró que las acciones fueron ejecutadas exclusivamente por autoridades con facultades legales para hacerlo y afirmó que nunca recibió información sobre la participación de personas extranjeras.

“Tal como se lo comuniqué al secretario García Harfuch en su oportunidad, el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones, la experiencia y formación de policía e investigación criminal; en ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, sostuvo.

Además, señaló que instruyó a la Fiscalía General del Estado para actuar conforme a derecho y llegar hasta las últimas consecuencias. “Que caiga quien caiga”, advirtió.

Maru Campos resaltó el decomiso que se realizó en el pasado operativo / FB: @MaruCamposG

El operativo dejó toneladas de droga aseguradas

La gobernadora también defendió los resultados del operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde las autoridades localizaron uno de los laboratorios clandestinos más grandes detectados recientemente en el país.

De acuerdo con lo informado por Campos Galván, durante el despliegue se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina.