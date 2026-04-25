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CIA en México: agentes no tenían permiso para operar, confirma Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad confirmó que agentes de la CIA no contaban con permiso para operar en México. / Redes Sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:24 - 25 abril 2026
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El gobierno federal informó que los agentes estadounidenses no contaban con acreditación para realizar actividades operativas en México

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que los dos agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua no tenían autorización para realizar actividades operativas en el país.

De acuerdo con información oficial, ambos ingresaron al territorio nacional bajo condiciones migratorias distintas, pero ninguno contaba con acreditación formal para intervenir en acciones de seguridad.

Se investiga la actuación de los agentes tras su presencia en territorio mexicano. / Redes Sociales

¿Cómo ingresaron los agentes de la CIA a México?

Según los registros migratorios revisados por autoridades federales:

  • Uno ingresó como visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas

  • El otro entró con pasaporte diplomático

A pesar de estas condiciones, el Gabinete de Seguridad subrayó que:

“ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”.

The Washington Post reveló que los agentes eran parte de la CIA / Redes Sociales

¿Por qué no podían operar en México?

La legislación mexicana es clara: los agentes extranjeros no pueden participar en operativos dentro del país sin autorización del Gobierno federal.

El propio Gabinete de Seguridad recordó que la cooperación internacional en materia de seguridad se limita a:

  • Intercambio de información

  • Coordinación institucional

  • Apoyo técnico

Pero no permite acciones directas en campo por parte de agentes extranjeros.

Contexto: operativo en Chihuahua y accidente

El caso salió a la luz tras la muerte de los dos agentes estadounidenses en un accidente ocurrido en Chihuahua, luego de participar en acciones relacionadas con el combate al narcotráfico.

Los agentes estadounidenses cayeron a un barranco tras derrapaste el vehículo en el que viajaban / Redes Sociales

El Gobierno federal ha señalado que no tenía conocimiento previo de su participación en operativos, por lo que se abrió una investigación para determinar posibles violaciones a la ley.

Además, autoridades han reiterado que cualquier intervención extranjera debe contar con autorización expresa y apegarse a la legislación nacional.

El Gabinete de Seguridad informó que ya se realizan revisiones en coordinación con autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos para esclarecer los hechos.

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