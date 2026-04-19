Mueren agentes de México y EE.UU. en accidente en Chihuahua tras operativo contra narcolaboratorios

Una tragedia sacudió a las corporaciones de seguridad en Chihuahua: cuatro funcionarios murieron luego de un accidente vehicular cuando regresaban de un operativo contra laboratorios clandestinos en el estado.

De acuerdo con información de autoridades estatales, entre las víctimas se encuentran el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México.

¿Qué pasó en el accidente en Chihuahua?

El percance ocurrió cuando el grupo regresaba de un operativo de localización y destrucción laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, en la zona serrana del estado.

El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, informó que el vehículo en el que viajaban las víctimas perdió el control y cayó a un barranco durante la madrugada.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, lamentó esta mañana el deceso de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación. / FGEChihuahua

Víctimas del accidente

Las autoridades identificaron a los fallecidos como: Pedro Román Oseguera Cervantes , director de la AEI en Chihuahua

Manuel Genaro Méndez Montes , agente de la misma corporación

Dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México Todos ellos participaban en acciones contra el crimen organizado en la entidad.

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Reacciones oficiales tras la tragedia