¿Qué hacían en México? Muertos en Chihuahua eran de la CIA

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses en un accidente automovilístico en Chihuahua tomó un giro inesperado luego de que se revelara que ambos trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo que ha encendido el debate sobre el papel de estas agencias en territorio mexicano.

De acuerdo con información publicada por The Washington Post, los fallecidos formaban parte del personal de la embajada de Estados Unidos y estaban vinculados a operaciones de inteligencia relacionadas con el combate al narcotráfico en la región.

“Según dos personas familiarizadas con el asunto, dos funcionarios de la embajada estadounidense que fallecieron en un accidente automovilístico en el norte de México cuando regresaban del lugar de una operación antidrogas trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA)”, escribió el medio de comunicación.

Los agentes estadounidenses cayeron a un barranco tras derrapaste el vehículo en el que viajaban / Redes Sociales

¿Qué hacían en México?

Según el reporte, los agentes participaban en acciones dentro de la estrategia contra el narcotráfico en norte de México, en coordinación con autoridades mexicanas. Sin embargo, el caso ha generado cuestionamientos sobre el alcance de estas operaciones y si se apegaron a la legislación nacional.

Además de los dos estadounidenses, el accidente también dejó sin vida a dos servidores públicos mexicanos, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a señalar que se investigará si la operación infringió las leyes de seguridad nacional del país.

Hasta ahora, la CIA no ha emitido ninguna postura oficial sobre lo ocurrido.

Los agentes de la CIA supuestamente trabajaban en conjunto con el gobierno de Chihuahua / Redes Sociales

Así ocurrió el accidente

De acuerdo con los primeros reportes, las cuatro personas regresaban de una reunión con funcionarios mexicanos tras participar en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota de Chihuahua.

Durante el trayecto, el vehículo en el que viajaban se salió del camino, cayó por un barranco y posteriormente explotó, provocando la muerte de todos los ocupantes. El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, detalló que la intervención fue planeada durante aproximadamente tres meses y que, en teoría, solo participaron agentes mexicanos en el operativo.

También explicó que los ciudadanos estadounidenses se encontraban en labores de entrenamiento a varias horas de distancia del punto donde se realizó la acción contra el laboratorio.

Ya se está investigando si los agentes tenían permiso de trabajar en México en cuestiones de seguridad / Redes Sociales

Cooperación bajo la lupa

Horas después del accidente, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó lo ocurrido a través de redes sociales, destacando los riesgos que enfrentan quienes trabajan en tareas de seguridad.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y refuerza nuestra determinación de continuar su misión y promover nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”.

El caso ocurre en un contexto de creciente presión por parte del gobierno estadounidense para reforzar las acciones contra los cárteles de droga, especialmente en la zona fronteriza.

The Washington Post reveló que los agentes eran parte de la CIA / Redes Sociales

Un caso que abre interrogantes

La revelación de que agentes de la CIA estaban involucrados en este tipo de actividades en México pone nuevamente sobre la mesa el tema de la cooperación bilateral en materia de seguridad, así como los límites de la intervención extranjera en el país.