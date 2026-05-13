Harfuch niega operaciones encubiertas de la CIA en México tras reporte sobre operativo en Chihuahua

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó las versiones sobre supuestas operaciones encubiertas de la CIA en territorio mexicano, luego de que la cadena estadounidense CNN publicara un reporte sobre presunta participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en México.

De acuerdo con el medio, una de esas acciones habría ocurrido en Chihuahua, donde presuntamente agentes colaboraron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. CNN también señaló que otro operativo relacionado con integrantes del Cártel de Sinaloa habría ocurrido tras la explosión de una camioneta que salía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Gobierno de México aseguró que la cooperación con Estados Unidos se mantiene bajo respeto a la soberanía nacional./ Captura de pantalla

La publicación surgió en medio de un proceso impulsado desde Morena contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien acusan de presuntamente permitir la participación de agentes extranjeros en actividades realizadas dentro del estado.

Ante las versiones difundidas, García Harfuch afirmó que sí existe cooperación bilateral con Estados Unidos en temas de seguridad, aunque aclaró que ésta se desarrolla bajo acuerdos institucionales y respetando la soberanía nacional.

"El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional".

El funcionario reiteró que las labores de coordinación internacional se mantienen bajo principios de responsabilidad compartida y sin intervención directa de corporaciones extranjeras en operativos dentro del país.

Omar García Harfuch rechazó las versiones sobre presuntas operaciones encubiertas de la CIA en territorio mexicano./ Captura de pantalla

¿Qué pasó con la camioneta que explotó cerca del AIFA?

El caso volvió a tomar relevancia después de que CNN mencionara la explosión de una camioneta registrada el pasado 30 de abril en el Estado de México. El vehículo estalló mientras circulaba a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque, poco después de salir de la zona del AIFA.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que en el incidente murieron Humberto Rangel Muñoz y Francisco Efraín Beltrán de la Peña, este último identificado con el alias de “Payín”.

Las autoridades mexiquenses detallaron que ambos hombres eran originarios de Sinaloa y señalaron que no existían investigaciones abiertas en el Estado de México relacionadas con delitos locales, aunque no descartaron posibles indagatorias federales o de otras entidades.

⚠️ CNN informa que la CIA es responsable de la explosión en la que murieron 2 hombres cuando viajaban por la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac (Marzo 2025).



¿El gobierno de Estados Unidos está asesinando a mexicanos extrajudicialmente en nuestro país? https://t.co/smCFV70s2K pic.twitter.com/3ISE34dKIo — Guille Vidal (@eltemagv) May 12, 2026

¿Qué reveló el peritaje sobre la explosión?

Según los resultados periciales, el explosivo se encontraba dentro de la cabina de la camioneta y detonó mientras el vehículo estaba en movimiento. La Fiscalía mexiquense descartó que alguien hubiera lanzado un artefacto desde el exterior o que la carga explosiva hubiera sido colocada fuera del automóvil.

El reporte de CNN aseguró que el caso formaría parte de una serie de operaciones desarrolladas en México con apoyo de agencias estadounidenses contra grupos criminales, particularmente relacionados con el tráfico de drogas.