UAM 2026 abre segundo proceso de admisión a licenciatura

Si el primer examen de admisión no salió como esperabas, se te fue la fecha del registro o simplemente todavía no decides qué carrera estudiar, respira profundo porque la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acaba de abrir su segundo proceso de admisión 2026 y sí, todavía puedes convertirte en universitario… aunque hayas jurado que “el próximo año ahora sí”.

La casa de estudios publicó oficialmente el pasado 11 de mayo la convocatoria para el nuevo proceso de ingreso a licenciatura, dirigida principalmente a quienes no participaron en la primera vuelta o buscan una segunda oportunidad para entrar a alguna de las carreras que ofrece la universidad.

Y aunque para muchos estudiantes mayo significa estrés, café, insomnio y frases como “ahora sí voy a estudiar”, la realidad es que esta convocatoria representa una nueva posibilidad para miles de jóvenes que siguen soñando con entrar a la UAM.

La casa de estudios publicó la convocatoria para el nuevo proceso de ingreso a licenciatura / FB: @lauammx

La segunda oportunidad sí existe… al menos en la UAM

A través de la convocatoria oficial, la universidad detalló todos los requisitos, procedimientos y fechas que deberán seguir las personas aspirantes para participar en el proceso de selección.

Eso sí: aquí no aplica la clásica de “luego veo las fechas”, porque cualquier error o retraso podría arruinar el registro completo y convertir el sueño universitario en otra historia de terror para contar en reuniones familiares.

La UAM explicó que podrán participar quienes ya concluyeron el nivel medio superior, no tengan materias pendientes y cuenten con promedio mínimo de 7.0. O sea, sí hay oportunidad… pero la UAM tampoco hace milagros.

Esta convocatoria representa una nueva posibilidad para miles de jóvenes que quieren entrar a la UAM / FB: @lauammx

Fechas clave para entrar a la UAM 2026

La universidad compartió el calendario oficial del proceso y sí, viene cargado de fechas que más vale guardar desde ahorita para no andar preguntando después “¿todavía alcanzo?”.

Estas son las fechas importantes: Del 12 al 24 de mayo: registro y llenado de solicitud en admision.uam.mx

Hasta el 25 de mayo: corrección de fotografía o documentos

Antes del 26 de mayo: pago del examen de admisión

3 de junio: impresión del comprobante para examen de prueba

Del 8 al 10 de junio: examen de prueba

12 de junio: descarga del comprobante del examen real

Del 16 al 23 de junio: aplicación del examen de selección

13 de julio: publicación de resultados

31 de agosto: lista complementaria

Recuerda tener un promedio mínimo de 7 para poder quedarte en alguna licenciatura / FB: @lauammx

¿Qué necesitas para entrar?

Además de terminar la preparatoria sin adeudar materias, la universidad señaló que será obligatorio: Tener promedio mínimo de 7.0

Presentar el examen de selección

Cumplir con los requisitos específicos de cada licenciatura

Entregar correctamente toda la documentación solicitada

“Haber concluido totalmente los estudios de Educación Media Superior, sin adeudo de materias y con un promedio mínimo de 7.0”, señala la convocatoria oficial.

Del 12 al 24 de mayo es el registro y llenado de solicitud en admision.uam.mx / FB: @lauammx

Estudiantes tiene segunda oportunidad

Como cada año, miles de aspirantes comenzarán nuevamente la rutina de estudiar guías, ver tutoriales en YouTube y prometer que esta vez sí dormirán temprano antes del examen… aunque probablemente terminarán repasando matemáticas a las tres de la mañana.

Y es que para muchos jóvenes, el examen de admisión se convierte en uno de los momentos más estresantes del año, especialmente cuando toda la familia empieza a preguntar: “¿Y sí vas a quedar?”. Sin embargo, la segunda convocatoria representa justamente eso: otra oportunidad para intentarlo.

UAM mantiene alta demanda entre estudiantes

La Universidad Autónoma Metropolitana continúa siendo una de las instituciones públicas más solicitadas del país debido a su nivel académico, costos accesibles y oferta educativa.

Cada año, miles de estudiantes compiten por uno de los lugares disponibles en sus distintas unidades académicas, por lo que la segunda vuelta suele convertirse en una alternativa muy importante para quienes buscan continuar sus estudios universitarios sin esperar hasta el siguiente año.