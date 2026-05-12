Retiran chocolates que levantaba el ánimo de más… ¡traía viagra sin avisar!

Lo que parecía un simple chocolate afrodisiaco terminó convirtiéndose en un problema de salud pública… y también en motivo de miles de bromas en redes sociales. Autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron el retiro urgente de varios chocolates luego de descubrir que contenían sildenafil y tadalafilo, ingredientes utilizados para tratar la disfunción eréctil y que estaban ocultos dentro de los productos sin advertencia alguna.

Sí, básicamente algunas personas solo querían un dulce… y terminaron recibiendo una dosis inesperada de “energía extra”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó mediante un comunicado oficial que la empresa Gear Isle, con sede en Sacramento, California, retiró voluntariamente del mercado varios sobres de chocolates afrodisiacos después de detectar que incluían sustancias farmacéuticas activas similares a las utilizadas en medicamentos como Viagra y Cialis.

La FDA detectó que dos marcas de chocolate trían componentes exclusivos del viagra / Magnific

El problema no es solamente el inesperado “boost romántico”, sino que estos ingredientes pueden representar un riesgo grave para la salud de algunas personas, especialmente quienes toman medicamentos cardíacos con nitratos, ya que la combinación puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial e incluso consecuencias fatales.

El chocolate traía más “ingredientes secretos” de los esperados

De acuerdo con la FDA, los productos afectados son: Gold Lion Chocolate Afrodisíaco

Ilum Sex Chocolate

Ambos fueron comercializados como potenciadores sexuales, aunque nunca informaron en su etiqueta que contenían sildenafil y tadalafilo, sustancias que únicamente deberían consumirse bajo supervisión médica.

Los dulces traían ingredientes utilizados para tratar la disfunción eréctil pero no los detallaron / Especial

“Entre la población masculina adulta, que es la más propensa a usar estos productos, los hombres que toman nitratos para afecciones cardíacas son los que corren mayor riesgo”, señala el comunicado emitido por la FDA.

Hasta el momento, la empresa aseguró que no ha recibido reportes de reacciones adversas relacionadas con estos chocolates, aunque el retiro se mantiene activo y las autoridades pidieron suspender inmediatamente su consumo.

El “chocolate mágico” ya se volvió viral en redes

Como era de esperarse, la noticia explotó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a bromear sobre los chocolates “más efectivos del mercado”. Algunos incluso señalaron que ahora entienden por qué “el chocolate sí levantaba el ánimo”, mientras otros aseguraban que el producto “cumplía demasiado bien su trabajo”.

Los ingredientes pueden representar un riesgo grave para la salud de algunas personas / Magnific

Más allá del humor, especialistas recordaron que consumir medicamentos sin saberlo puede representar riesgos importantes para la salud, especialmente en personas con hipertensión, problemas cardíacos o tratamientos médicos específicos.

¿Qué contienen realmente estos chocolates?

El sildenafil es el ingrediente activo del famoso medicamento Viagra, utilizado principalmente para tratar la disfunción eréctil en hombres. Aunque mucha gente piensa que funciona como un “aumentador de deseo”, en realidad ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y debe administrarse bajo vigilancia médica.

Por su parte, el tadalafilo, conocido comercialmente como Cialis, también se usa para tratar problemas de erección y otros padecimientos relacionados con la próstata.

De acuerdo con la FDA, los productos afectados son: Gold Lion Chocolate Afrodisíaco y Ilum Sex Chocolate / Especial