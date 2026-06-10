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Futbol

Liga MX: Calendario completo de Pumas para el Apertura 2026

Pumas triste por quedar subcampeón en CU | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 20:43 - 09 junio 2026
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Por otro torneo histórico, los universitarios ya conocen su camino para buscar romper la sequía

Club Universidad ya conoce su camino en el Apertura 2026 de la Liga MX, en el que buscará replicar y mejorar lo hecho en el último torneo, en el que llegó a la Final ante Cruz Azul. Ahora, el conjunto universitario tendrá una nueva cara desde el banquillo, pues con la salida de Efraín Juárez, el club todavía explora opciones.

¿Cómo será el calendario de Pumas?

El calendario de Pumas comienza en casa, con el partido ante su rival en Semifinales del Clausura 2026, Pachuca. Los Tuzos también llegarán con un nuevo técnico, luego de la salida de Esteban Solari. La cita es el sábado 18 de julio a las 17:00 horas en el Olímpico Universitario.

Rápidamente, el conjunto auriazul tendrá que visitar el Estadio Nemesio Diez el martes 21 de julio, para enfrentar a Toluca en la Jornada 2 del torneo. Los Diablos fueron los únicos que pudieron vencer a los del Pedregal en el torneo regular del Clausura 2026.

Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT
Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT

Será hasta la Jornada 8 que Pumas tenga un duelo con una rivalidad, cuando viaje a Guadalajara a verse las caras con Chivas. El domingo 13 de septiembre, desde el Estadio Akron, Universidad Nacional tendrá la tarea de sacar puntos clave en una plaza que se le complica.

En la Fecha 11 del torneo, específicamente el domingo 11 de octubre, Pumas recibirá a Cruz Azul, en lo que será la reedición de la última Final del futbol mexicano. Para la siguiente jornada, Universidad Nacional visitará el Estadio Banorte para jugar contra el nuevo equipo de la liga, Atlante.

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Pumas vs América en la Jornada 16

Pumas jugará el Clásico Capitalino en la penúltima jornada del Apertura 2026, y será nuevamente en el Olímpico Universitario. Guillermo Almada tendrá la máxima experiencia de esta rivalidad en su primer torneo como técnico del América.

El camino está trazado para los auriazules, pero el proyecto aún enfrenta inestabilidad al no tener un entrenador oficialmente. Un semestre importante para la institución, en el que buscarán mantener la línea de lo hecho en el Clausura 2026, con el récord institucional de puntos, el liderato y el alcanzar una Final.

Escudo Pumas | IMAGO7
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