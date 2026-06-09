Efraín Juárez y su destino: ¿cuáles son sus credenciales para llegar a Europa?

Oficialmente, Efrain Juárez dejó de ser entrenador de Pumas. El mexicano salió de la institución luego de más de un año al mando, en el que el máximo logro fue alcanzar la Final en el Clausura 2026. Ahora, su futuro apunta a estar en Europa, donde tuvo paso como auxiliar técnico.

¿Cómo ha sido el camino de Efraín Juárez?

Juárez demostró tener la capacidad para asumir los retos más complicados, desde su etapa en Atlético Nacional, el mexicano levantó la Copa de Colombia y también la liga, una hazaña recordada en el país sudamericano y que además le dio impulso para que desde otros lados del mundo confiaran en su trabajo.

Pero antes de dirigir en Colombia, ‘Efrastóteles’ pasó por el Viejo Continente, primero en el Standard de Lieja y después con el Club Brujas; en ambos clubes como auxiliar técnico de Ronny Deila.

Efraín Juárez Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul | Miguel Pontón

Logros destacados en Europa

Más allá de los títulos, los logros más destacados de Juárez en esas ligas vinieron desde los propios jugadores, pues el mexicano otorgó un desarrollo positivo. El más grande ejemplo de esto es Igor Thiago, quien estuvo en Brujas, reclutado por Efraín desde el Ludogoret. El delantero brasileño es, actualmente, uno de los mejores delanteros de la Premier League, luego de ser Subcampeón de goleo con 22 tantos, solo Erling Haaland hizo más.

Después de su éxito en Europa como auxiliar, y en Colombia ya como entrenador, Juárez asumió uno de los retos más importantes de su carrera, al tomar el puesto en el club de sus amores, Pumas. Fue un proceso complicado para él y sus jugadores, pero los frutos comenzaban a aparecer e ilusionaban a la afición.

Efraín Juárez en el partido Cruz Azul contra Pumas | MEXSPORT

El paso en Pumas

Los primeros torneos de Efraín Juárez al mando de Pumas dejaron un sabor amargo, pues no consiguieron los objetivos esperados, especialmente en el segundo semestre dirigido, en el que Universidad Nacional quedó fuera en Play In ante Pachuca.

Sin embargo, en el Clausura 2026, Juárez confirmó su capacidad de llevar al éxito a un equipo, al terminar como líder, romper el récord de puntos institucional en torneos cortos de 17 jornadas (36), ser la mejor ofensiva, entre otros. A pesar de que no se consiguió el objetivo del título, la afición confiaba en el proyecto y le daba respaldo para intentarlo más veces.

Las claves del éxito en Pumas fueron las del manejo del plantel, mismo que estaba en el mismo canal del entrenador y que confiaba en él, desde el líder, Keylor Navas, hasta los más jóvenes. Por otro lado, la conexión con la afición fue importante, pues devolvió esa identidad de la institución y fue transmitida a la grada, que estuvo más cerca del equipo que nunca.

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7