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Futbol

Pumas confirma la salida de Efraín Juárez del equipo

Rota salida de Efraín Juárez de Pumas
Rota salida de Efraín Juárez de Pumas
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 20:18 - 08 junio 2026
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El conjunto auriazul hizo oficial la desvinculación con el entrenador mexicano

Después de algunas semanas de incertidumbre con el futuro de Efraín Juárez, Pumas finalmente hizo oficial la salida del entrenador mexicano, luego de un año y tres meses con el puesto. La institución confirmó la desvinculación del técnico a través de sus redes sociales.

Después de que Efraín Juárez llevó a Pumas a la Gran Final del Clausura 2026, las cosas se complicaron entre el club y el entrenador, pues el mexicano ya no deseaba continuar con el proyecto, mientras que la directiva lo tenía en cuenta para la planeación.

Una de las razones por las cuales Juárez no quiso seguir, fue la demora que la directiva tuvo para ofrecerle una renovación de su contrato, mismo que expiraba hasta diciembre. Finalmente, el club confirmó que después de hablar con el equipo, se llegó a la decisión de separar caminos. 

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

¿Qué dijo Pumas sobre Efraín Juárez?

"El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales.

En Pumas continuaremos trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos deportivos que demanda nuestra historia y gran afición. En los próximos días, se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como también los planes de cara al torneo Apertura 2026", informó la institución. 

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Búsqueda de nuevo entrenador 

El último punto que tocó el comunicado de Pumas es clave para determinar la planeación rumbo al Apertura 2026, especialmente porque el equipo tiene que reportar este 22 de junio. Por ahora, el club continúa en la búsqueda del entrenador más capacitado para tomar el proyecto.

Nombres como el de Esteban Solari han sonado fuertemente en las últimas horas, especialmente porque acaba de oficializar su salida de Pachuca. Cabe recordar que el argentino tiene pasado en Pumas en su etapa como futbolista.

La salida de Efraín Juárez representa un golpe duro para Pumas, y en específico a la afición, que ya había depositado su confianza en él después de un proceso complicado.

Efraín Juárez durante la Final de Ida del Clausura 2026 | MEXSPORT
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