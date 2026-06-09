¿Esteban Solari es el técnico ideal para Pumas? Así le fue en Pachuca

Con la inminente salida de Efraín Juárez de Pumas, la lista de candidatos para tomar el puesto comienza a salir. Una de las opciones más reales es Esteban Solari, quien oficialmente quedó desvinculado de Pachuca, su última experiencia como entrenador.

¿Por qué Solari puede ser entrenador de Pumas?

Solari, con pasado auriazul, quedó libre y es un candidato natural para llegar al equipo. Su estilo de juego y la manera que tomó las riendas de los Tuzos convenció a la afición de Pachuca.

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

En 23 encuentros dirigidos con Pachuca, consiguió 13 victorias, empató cuatro partidos y cayó en seis ocasiones. Los Tuzos alcanzaron las Semifinales del Clausura 2026, en las que perdieron precisamente frente a Pumas.

Pachuca había tenido un pasaje complicado después de que Guillermo Almada se fue del equipo. Solari le devolvió a los Tuzos un estilo de juego positivo para soñar con el campeonato.

Conexión con la afición

Para Pumas sería positivo tener a un entrenador como Solari, más allá de su calidad como técnico, también tiene un pasado con el equipo, mismo que la afición auriazul recuerda de buena forma.

Efraín Juárez y Esteban Solari en el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX | MEXSPORT

Aunque todavía no hay certeza de que Solari sea el próximo entrenador de Pumas, sí es natural la vinculación entre ambas partes, especialmente por la urgencia del equipo del Pedregal por continuar un proyecto adecuado después de la gestión de Efraín Juárez.

Una de las cuestiones más positivas para Solari es la conexión con los aficionados, lo cual podría tardar menos que con otros entrenadores, debido a lo ya mostrado en Pachuca y por su etapa en Pumas como jugador.