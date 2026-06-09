Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Esteban Solari es el técnico ideal para Pumas? Así le fue en Pachuca

Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT
Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 19:46 - 08 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El técnico argentino es una opción real para el conjunto auriazul

Con la inminente salida de Efraín Juárez de Pumas, la lista de candidatos para tomar el puesto comienza a salir. Una de las opciones más reales es Esteban Solari, quien oficialmente quedó desvinculado de Pachuca, su última experiencia como entrenador.

¿Por qué Solari puede ser entrenador de Pumas?

Solari, con pasado auriazul, quedó libre y es un candidato natural para llegar al equipo. Su estilo de juego y la manera que tomó las riendas de los Tuzos convenció a la afición de Pachuca.

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

En 23 encuentros dirigidos con Pachuca, consiguió 13 victorias, empató cuatro partidos y cayó en seis ocasiones. Los Tuzos alcanzaron las Semifinales del Clausura 2026, en las que perdieron precisamente frente a Pumas.

Pachuca había tenido un pasaje complicado después de que Guillermo Almada se fue del equipo. Solari le devolvió a los Tuzos un estilo de juego positivo para soñar con el campeonato.

Conexión con la afición

Para Pumas sería positivo tener a un entrenador como Solari, más allá de su calidad como técnico, también tiene un pasado con el equipo, mismo que la afición auriazul recuerda de buena forma.

Efraín Juárez y Esteban Solari en el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX | MEXSPORT
Efraín Juárez y Esteban Solari en el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX | MEXSPORT

Aunque todavía no hay certeza de que Solari sea el próximo entrenador de Pumas, sí es natural la vinculación entre ambas partes, especialmente por la urgencia del equipo del Pedregal por continuar un proyecto adecuado después de la gestión de Efraín Juárez.

Una de las cuestiones más positivas para Solari es la conexión con los aficionados, lo cual podría tardar menos que con otros entrenadores, debido a lo ya mostrado en Pachuca y por su etapa en Pumas como jugador.

Esteban Solari como jugador de Pumas | MEXSPORT
Esteban Solari como jugador de Pumas | MEXSPORT
Lo Último
21:00 El mercado mexicoamericano, la nueva base del Rebaño
20:42 América alista su reestructura: posibles refuerzos bajo el proyecto de Guillermo Almada
20:33 México fuera del Top 30 de las selecciones más valiosas rumbo a la Copa del Mundo
20:23 Buenas noticias para Argentina: Messi mejora y podría jugar antes del debut mundialista
20:18 Pumas confirma la salida de Efraín Juárez del equipo
20:12 ¡Oficial! Jonathan dos Santos deja de ser jugador del América
19:59 ¿Quién llevará el brazalete? Javier Aguirre mantiene la duda sobre el capitán del Tricolor para el debut
19:49 ¡El que avisa no es traidor! Esteban Solari lo predijo: "mi objetivo es dirigir a Pumas"
19:46 ¿Esteban Solari es el técnico ideal para Pumas? Así le fue en Pachuca
19:29 El cazamariscales de Broncos Jonathon Cooper se declara inocente en caso de violencia doméstica