¡El que avisa no es traidor! Esteban Solari lo predijo: "mi objetivo es dirigir a Pumas"

La Liga MX terminó hace unas semanas y, mientras la atención de los aficionados mexicanos está centrada en el próximo Mundial, los movimientos en los banquillos continúan generando expectativa. Una de las noticias más importantes de los últimos días fue la salida de Esteban Solari de Pachuca, luego de que ambas partes no lograran llegar a un acuerdo para continuar con el proyecto.

La decisión sorprendió a gran parte del entorno futbolístico, ya que Solari había logrado mantener a los Tuzos como un equipo competitivo. Sin embargo, tras confirmarse su salida, comenzaron a surgir rumores sobre cuál podría ser el siguiente destino del estratega argentino dentro del futbol mexicano.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

Esteban Solari aparece en la órbita de Pumas

Uno de los clubes que más ha sido relacionado con el entrenador es Pumas. El conjunto universitario atraviesa momentos de incertidumbre después de perder la Gran Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y de que Efraín Juárez dejara su cargo como director técnico, aunque hasta el momento la institución no ha hecho oficial ningún anuncio al respecto.

Ante este panorama, el nombre de Esteban Solari ha tomado fuerza entre la afición auriazul y diversos reportes periodísticos. La posibilidad de que el argentino llegue al Pedregal no parece descabellada, especialmente por el vínculo emocional que mantiene con la institución desde su etapa como futbolista.

Esteban Solari y Efraín Juárez en el partido de ida de la Semifinal de Pachuca contra Pumas en la Liga MX | MEXSPORT

El sueño de dirigir a los universitarios

En una entrevista concedida en 2024 al especialista en fichajes César Luis Merlo, Solari reconoció públicamente que uno de sus grandes objetivos profesionales es regresar a Pumas, esta vez como entrenador. Sus declaraciones cobraron relevancia nuevamente tras quedar libre después de su salida de Pachuca.

"Pumas es un club donde fui feliz, estoy seguro que voy a volver, me encantaría estar un día en Pumas y poder seguir haciendo carrera, es un club enorme, con mucho potencial, un objetivo es dirigir a Pumas", expresó el estratega argentino durante aquella conversación.

El también conocido como Tano destacó que su paso por Ciudad Universitaria le permitió generar una conexión especial con la afición y con la institución. Incluso aseguró que, pese a haber jugado en varios equipos, fue en Pumas donde desarrolló un sentimiento de pertenencia que conserva hasta la actualidad.