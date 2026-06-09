Pumas ¿termina por pagarle a Efraín Juárez para concluir la relación? Nada clara su salida

​La novela de Efraín Juárez se acabó y tuvo capítulos muy interesantes, pero lamentablemente no concluyó con un final feliz. Desde la redacción del boletín había palabras clave que nunca llegaron: renuncia, rescisión o terminación del contrato de mutuo acuerdo, lo cual no aclara específicamente ese punto, que era muy importante en cuestiones legales. Bueno, este periodista pudo saber que, de acuerdo con varias versiones, los universitarios fueron quienes terminaron por pagar la salida de Efraín del equipo, aun cuando a 'Efrastóteles' le restaban seis meses para la culminación del mismo.

​Quizá —y lo dejo solo como una posibilidad— se sabía que este 'pleito' iba a durar un rato y, recuerden, para contratar al sustituto, los auriazules no deben tener problemas con el anterior entrenador. Así que probablemente, y lo ratifico, probablemente, decidieron concluir la relación rápido y dar paso a escoger entre Esteban Solari, Robert Dante Siboldi o Memo Vázquez.

¿Esteban Solari, quién es?

​En la Bella Airosa están que trinan en contra de Esteban Solari. Desde Pachuca hay una palabra que flota y es: ¿mercenario? A ver, de entrada, en la cúpula dirigencial hay una verdadera molestia con el exentrenador. Sé que en el club definieron, de acuerdo con un presupuesto, un considerable aumento de sueldo, casi al doble. Había una razón muy poderosa: ¿Quién es Esteban Solari? ¿Qué ha hecho? De ahí que la oferta fuera de 950 mil dólares, ya que el tope del budget era el millón de dólares. A partir de ahí buscaron convencer a Solari, pero eso nunca llegó porque, según versiones desde tierras hidalguenses, el argentino sintió que era Valdano, se montó en su macho y pidió una cláusula de salida leonina que terminó por romper la relación con los Martínez.

​Por cierto, allá desconocen cualquier información sobre si negocia o no con Pumas. Lo cierto es que les cruza una palabra: si llega a concretar con Universidad, es un 'mercenario'.

​México 86, verdad absoluta

​Quienes ya pudieron ver la película México 86 se dieron cuenta de la red de corrupción alrededor de la candidatura de aquel Mundial. Para quienes no gustan que les espoileen las cintas, sáltense esta información, porque incluso a mí, en lo personal, me llamó la atención que hayan pedido desde 'arriba' —y no necesariamente Dios, o bueno, el 'Dios' terrenal— que la selección nacional perdiera ante Irak para que se quedara en el Azteca y siguiera cobrando la empresa dueña del inmueble en ese momento: Televisa.

​Bueno, pues mi curiosidad me llevó a preguntar ayer que me lo encontré en Puebla a Joserra si era cierto, y me dijo que TODO era verdad e incluso me bromeó afirmando que a poco creía que el futbol era limpio. Recuerden que Joserra, en el guion de la producción, ocupa un lugar importante en México 86.

​Imágenes ¿delicadas?

​Hace unos días en redes sociales se soltaron unas imágenes que dejan en claro la relación entre Antonio Sancho y el promotor Jorge Espinosa de los Monteros. A ver, aquí hay cosas bien 'delicadas' que me gustaría aclarar: el que haya fotos de ambos personajes en una aparente reunión no me indica nada, porque tengo imágenes que son peores de otro personaje y no las he sacado por ser 'respetuoso' de las personas, y porque no quiero involucrar a este personaje en algo que filtraron seriamente —ojo, no hablo de Sancho ni de Espinosa, ese es otro boleto—.