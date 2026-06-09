Pumas pagó la rescisión de Efraín Juárez para poder buscar a su reemplazo

La novela de Pumas y Efraín Juárez llegó a su fin esta semana, pero no con la resolución que muchos deseaban. En club confirmó este lunes la salida del estratega después dos torneos y medio al frente del conjunto del Pedregal.

Sin embargo, la noticia dejó más dudas que respuestas, por la manera en que se dieron las cosas con el técnico. Entre una de las incógnitas está si Esteban Solari será su reemplazo, luego de que el argentino finalizó su vínculo con Pachuca poco antes de la salida de Efraín.

Efraín Juárez Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul | Miguel Pontón

Por ahora, solo hay rumores y el conjunto de la UNAM no ha determinado quién será su nuevo director técnico. Lo que sí trascendió es que fue el club el que pagó la rescisión de contrato, según informó René Tovar.

Pumas pagó la rescisión de Efraín Juárez

La fuente mencionada destacó que en el anuncio de Pumas no se habló de "renuncia, rescisión o terminación del contrato de mutuo acuerdo". Si bien para el aficionado al final es lo mismo y Efraín Juárez ya no estará en el club, para términos legales sí hay diferencias relevantes dependiendo de la manera que terminó la relación entre ambas partes.

En ese contexto, René Tovar señaló que "los universitarios fueron quienes terminaron por pagar la salida de Efraín del equipo, aun cuando a 'Efrastóteles' le restaban seis meses para la culminación del mismo". En ese sentido, señaló que uno de los posibles motivos para ello fue para tener la libertad de negociar con otro técnico.

"Quizá —y lo dejo solo como una posibilidad— se sabía que este 'pleito' iba a durar un rato y, recuerden, para contratar al sustituto, los auriazules no deben tener problemas con el anterior entrenador. Así que probablemente, y lo ratifico, probablemente, decidieron concluir la relación rápido y dar paso a escoger entre Esteban Solari, Robert Dante Siboldi o Memo Vázquez", escribió la fuente mencionada.

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

¿Quiénes son los candidatos para dirigir a Pumas?

Como bien mencionó Tovar, por ahora los tres nombres que han trascendido como candidatos al banquillo universitario son Solario, Robert Dante Siboldi y Memo Vázquez. El primero llegaría después de su paso por los Tuzos, mientras que los otros dos tienen más tiempo sin dirigir.

En el caso de Siboldi, su último club en la Liga MX fue Mazatlán, al cual dejó tras el Apertura 2025 al saber que el proyecto de los Cañoneros no continuaría por la venta con Atlante. Mientras que Memo Vázquez, quien le dio a Pumas su último título hasta ahora en 2011, fue auxiliar en Cruz Azul en 2023, pero como técnico titular no dirige desde septiembre de 2021, cuando salió de Necaxa.