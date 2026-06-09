Keylor Navas se despide de Efraín Juárez con emotivo mensaje tras su salida de Pumas

La salida de Efraín Juárez como director técnico de Pumas sigue generando reacciones dentro del entorno universitario. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Keylor Navas, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del entrenador y agradecerle por su trabajo al frente del equipo.

A través de una publicación, el arquero costarricense expresó su admiración por Juárez y destacó la entrega que mostró durante su gestión con el conjunto auriazul.

Keylor Navas se despide de Efraín | IG Keylor Navas

¿Qué fue lo que dijo Keylor Navas sobre Juárez?

El lunes por la noche la institución hizo oficial la salida de Juárez y a sola unas horas de la noticia, Navas expresó su sentir.

“La verdad, no es lindo despedirse de un gran entrenador… ¡¡¡Que Dios lo acompañe, míster!!! Muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores. ¡Mucho éxito, que seguro llegará!”, escribió.

Las palabras de Navas reflejan la buena relación que existía entre ambos y el respeto que el experimentado guardameta siente por el estratega mexicano, quien concluyó su etapa en el banquillo universitario.

Efraín Juárez Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul | Miguel Pontón

Efraín Juárez deja huella en el vestidor auriazul

Más allá de los resultados obtenidos, Efraín Juárez logró ganarse el reconocimiento de varios integrantes del plantel gracias a su cercanía con los jugadores y su identificación con los colores de Pumas.

El mensaje de Keylor Navas se suma a las muestras de apoyo y agradecimiento que han surgido tras la confirmación de la salida del técnico. Además, deja en evidencia el impacto que tuvo el entrenador dentro del vestidor y el aprecio que generó entre quienes compartieron el día a día con él.