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Futbol Nacional

Esteban Solari está en el radar de Pumas; la directiva analiza seis opciones para reemplazar a Efraín Juárez

Esteban Solari, en unn juego del Pachuca | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:11 - 09 junio 2026
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Récord pudo saber que el argentino figura entre los candidatos que analizan los felinos para ocupar la dirección técnica

Pumas continúa trabajando en la elección de su próximo director técnico luego de la salida de Efraín Juárez, quien decidió poner fin a su etapa al frente del conjunto universitario. Mientras la directiva evalúa diferentes alternativas, uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza es el de Esteban Solari.

Sin embargo, Récord pudo saber que, si bien el estratega argentino sí se encuentra en el radar de la institución, hasta el momento no existe un acuerdo ni una decisión tomada para convertirlo en el nuevo entrenador del primer equipo.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca, durante el duelo ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

Solari es una de las opciones que analiza la directiva

De acuerdo con información recabada por Récord, el perfil del argentino es del agrado de algunos integrantes de la directiva auriazul, razón por la cual ha sido considerado dentro del proceso de evaluación.

No obstante, fuentes cercanas señalaron que su nombre es apenas uno de seis candidatos sobre la mesa y que el club continúa revisando diferentes perfiles antes de tomar una decisión definitiva.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Pumas trabaja actualmente con una lista compuesta por estos seis candidatos para asumir el banquillo de cara al Apertura 2026.

Mientras tanto, la búsqueda sigue abierta y la dirigencia universitaria espera avanzar en los próximos días para definir al sucesor de Efraín, quien dejó vacante uno de los puestos más importantes dentro de la estructura deportiva del club.

Efraín Juárez y Esteban Solari en el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX | MEXSPORT
Efraín Juárez y Esteban Solari en el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX | MEXSPORT
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