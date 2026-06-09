Esteban Solari dice adiós al Pachuca: “No he mantenido conversaciones con ninguna otra institución”

La afición del Pachuca FC se conmocionó en redes sociales este martes al saber que Esteban Solari, tras solo una temporada al mando, parte del equipo. Se ha hecho viral el comunicado donde el exdelantero argentino expresaba su tristeza al abandonar el equipo, además de mencionar que no tiene un rumbo claro, debido a que creía quedarse con los Tuzos más tiempo.

“Quiero dejar algo muy en claro: desde el día que llegué a esta institución y hasta hoy, mi energía, compromiso y lealtad estuvieron puestos exclusivamente en Pachuca”, mencionó Solari en el comunicado.

No he mantenido conversaciones con ninguna otra institución porque siempre creí en la posibilidad de seguir construyendo este proyecto

Comunicado de salida de Esteban Solari| INSTAGRAM

También mencionó su agradecimiento ante todo el cuerpo que conforma al Pachuca, así como la afición que lo ha apoyado: "Gracias a la directiva por la confianza, a los jugadores, al staff y a todas las personas que trabajan día a día en el club, gracias por el profesionalismo y el compromiso compartido"

El desempeño de Solari en el Pachuca

Esteban Solari llevaba apenas una temporada dirigiendo al Pachuca. En este periodo, llevó al equipo hasta las semifinales de la Liga MX, siendo eliminados por los Pumas de la UNAM en un empate 1-1 donde por posición en la tabla, el equipo universitario resultó victorioso. Al finalizar la competencia, los Tuzos se posicionaron en 4to lugar de la Liga MX con un diferencial de goles de 9.

Queda como duda el futuro del Pachuca, debido a que el equipo aún no ha anunciado un reemplazo de Solari. Aunado a esto, existe incertidumbre sobre el rendimiento del mismo equipo, que había tenido un desempeño extraordinario al inicio de la temporada, pero no pudo mantenerlo en el último tramo de la competencia.

Cabe recordar que desde hace un par de semanas se ha vuelto a hablar acerca de la iniciativa de Solari para entrenar a los Pumas UNAM, equipo donde jugó como delantero por un gran tramo de su carrera profesional. Esto se junta con el anuncio de la salida de Efraín Juárez como director técnico del club universitario, dejando una vacante que Solari podría tomar.