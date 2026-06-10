¡Habemus calendario! Liga MX revela las fechas del Apertura 2026

No todo es la Copa del Mundo. La Liga MX hizo oficial el calendario del Apertura 2026, certamen que estará marcado por el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito del balompié mexicano; este comenzará el próximo 16 de julio (3 días antes que finalice el Mundial) con el duelo inaugural entre Necaxa y el Atlante en Aguascalientes.

Los 18 clubes buscarán conquistar el campeonato en una campaña que promete emociones desde las primeras jornadas, con varios clásicos y enfrentamientos entre candidatos al título distribuidos a lo largo de la Fase Regular.

El camino está trazado. 🗓️



Listo el CALENDARIO del #Apertura2026, un torneo que promete emociones, nuevas historias y la pasión que mueve al futbol mexicano. 🔥



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También, Cruz Azul y Toluca llegan a este torneo con los reflectores estelares de haber conquistado la Liga MX y la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Henry Martín, jugador del América | MEXSPORT

Los partidos imperdibles del Apertura 2026

La actividad arrancará con un auténtico platillo fuerte en la Jornada 1, cuando Chivas reciba al vigente campeón de la Concacaf, el Toluca, el 18 de julio.

Uno de los fines de semana más atractivos del torneo llegará en la Jornada 8, con una triple cartelera de lujo:

Clásico Joven: Cruz Azul enfrentará al América el 12 de septiembre

Partido entre grandes: Chivas recibirá a Pumas el 13 de septiembre

Clásico Regio: Monterrey se medirá ante Tigres el 13 de septiembre

Jugadores de Chivas en el partido contra Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

La Jornada 9 traerá una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas el 19 de septiembre, mientras que una semana después Cruz Azul chocará con Toluca en un duelo de campeón contra campeón.

Entre otros encuentros destacados aparecen la en la Jornada 11 y 12.

Clásico Tapatío: Atlas y Chivas el 10 de octubre

Revancha de la Final: Pumas vs. Cruz Azul será el 11 de octubre

Duelo de alto impacto: Chivas vs. Tigres el 17 de octubre

Nathan Silva en la Final de Pumas contra Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7

La recta final del torneo también promete emociones en las últimas jornadas:

Un vieja final: América y Toluca en la Jornada 15 el 31 de octubre

Clásico Capitalino: Pumas vs. América en la fecha 16 el 7 de noviembre

Dos viejos conocidos: Tigres enfrentará al América el 21 de noviembre

Duelo de grandes: Chivas recibirá a Cruz Azul el 22 de noviembre

Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima en la Liga MX | MEXSPORT

¿Cuándo se jugará la Liguilla del Apertura 2026?

La Fase Regular concluirá el 22 de noviembre con la disputa de la Jornada 17. Posteriormente, comenzará la Liguilla, donde se definirá al nuevo campeón del futbol mexicano.

Los Cuartos de Final se disputarán los días 25, 26, 28 y 29 de noviembre. Las Semifinales se jugarán el 2, 3, 5 y 6 de diciembre, mientras que la Gran Final está programada para los días 10 y 13 de diciembre.

Sin embargo, la Liga MX informó que existe la posibilidad de modificar las fechas de la serie por el campeonato. En caso de que Toluca alcance la Final del Apertura 2026, los partidos por el título se recorrerían al 24 y 27 de diciembre debido a la participación de los Diablos Rojos en la Copa Intercontinental de la FIFA, que comenzará el 9 de diciembre en Qatar.