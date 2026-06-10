Liga MX: Calendario completo de Cruz Azul para el Apertura 2026

La defensa del título comenzará oficialmente para Cruz Azul. La Liga MX dio a conocer el calendario del Apertura 2026 y La Máquina ya sabe el camino que deberá recorrer en busca de refrendar el campeonato conquistado el torneo pasado.

Inicia ante Atlético de San Luis

El conjunto celeste arrancará su participación el próximo viernes 17 de julio cuando visite al Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera, en el duelo que marcará el inicio de una nueva campaña para el actual monarca del futbol mexicano.

Para la Jornada 2, Cruz Azul hará su presentación ante su afición en el Estadio Banorte recibiendo a Puebla, mientras que una semana después volverá a jugar en casa frente al Atlante en la Fecha 3.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

El calendario continuará con el compromiso ante Xolos en la Jornada 4, seguido por los enfrentamientos contra Atlas y Necaxa en las fechas 5 y 6, respectivamente.

Más adelante, el domingo 6 de septiembre, los cementeros recibirán a Santos Laguna en el inmueble de la capital del país.

Joel Huiqui tras coronarse con Cruz Azul en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Los partidos de alta expectativa

Los partidos de mayor rivalidad comenzarán a partir de la Jornada 8. El primero será nada menos que frente al América, en una nueva edición del Clásico Joven, donde Cruz Azul aparecerá como local en el Estadio Banorte.

Posteriormente visitará a Monterrey en la Fecha 9 y se medirá a Toluca en la Jornada 10.

La Jornada 11 traerá una nueva edición del llamado Clásico de la Obsesión frente a Pumas, encuentro que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón