¿Regresa a Cruz Azul? Jorge Sánchez responde a su posible repatriación

A menos de una semana del debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, el once aún no está definido. Una de las grandes dudas es la lateral, siendo Israel Reyes y Jorge Sánchez los candidatos a salir en esa posición el próximo 11 de julio ante Sudáfrica.

Sánchez lleva ventaja por militar en el Viejo Continente, sin embargo, su futuro luce incierto. El lateral mexicano no se ha podido consolidar del todo en el PAOK, por lo que una salida no suena descabellada.

Jorge Sánchez, jugador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Entre los posibles destinos de Jorge se encuentra una repatriación a su último equipo en México, Cruz Azul. Sin embargo, el propio lateral de la Selección Mexicana respondió ante los rumores de un regreso a La Máquina.

"La verdad no sé, mi agente está checando, la verdad desconozco, sé que hay acercamiento de varios equipos, pero yo estoy muy centrado en el Mundial. No quiero estresarme ahorita, quiero estar tranquilo y lo que vaya viniendo que lo cheque mi agente y listo", comentó el jugador mexicano.

Jorge Sánchez, jugador del PAOK | @PAOK_FC

¿Por qué se vincula a Jorge Sánchez con Cruz Azul?

Además de la falta de minutos del mexicano en Grecia, el rumor de un regreso surgió por la falta de jugadores de Cruz Azul en dicha posición. Después de la ansiada Décima, La Máquina se despedirá de varios jugadores.

La salida de Jorge Sánchez a principios del 2026 dejó dicha posición expuesta, lo que ocasionó experimentos con Nicolás Larcamón y Joel Huiqui. Sin embargo, ninguno de los dos entrenadores lograron encontrar un gran sustituto.