Yotún sueña con volver al Cruz Azul: “Le tengo un cariño muy especial”

Una total fiesta y una locura desbordada en Puebla, el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc fue todo un éxito que culminó con la goleada de la ’Furia Roja’ en su último encuentro rumbo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Tras el juego uno de los protagonistas ante los medios fue Yoshimar Yotún dejando sus sensaciones tras el encuentro hablando sobre el Cruz Azul, equipo a quien no ha dudado en expresar su cariño durante su estadía en México y con la ilusión de algún día volver.

“Sí, claro que sí, Cruz Aul es el único equipo en México en donde he jugado, siempre le tengo un cariño muy especial y es un equipo grande que me trató muy bien y fui feliz aquí”, resaltó al ser cuestionado si regresaría al equipo.

Yoshimar Yotún remata contra la meta de Yarbrough | MIGUEL PONTÓN

Asimismo mostró su buen sentir de regresar a México: “Feliz, a mí me encanta México, mis hijos vinieron mucho antes, tuvieron mucho tiempo ahí en la Ciudad de México, reencontrándose con amigos, comiendo tacos, comiendo todo eso, así que la verdad estoy muy feliz de volver aquí a México.”

¿No se perdió la Final del Clausura 2026?

Yoshimar Yotún reveló que no se perdió la Vuelta de la Final del Clausura 2026: Lo vi, lo vi, lo vi. Muy feliz, muy feliz que haya llegado a la décima, es importante, el club se lo merece. El equipo estuvo muy bien, lo sufrí como si fuera parte del equipo, pero muy feliz por Cruz Azul y por haber conseguido la décima.”

El peruano también resaltó el sufrimiento con el dramático final: “Sufrí al final, vi todo el partido, cuando Pumas hizo el gol, dije, miércoles, aquí ya se viene la noche, se viene lo que siempre se dejó de Cruz Azul, pero creo que el equipo siempre estuvo confiado en lo que hacía y al final logró un gol con Rotondi ahí.”

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre el España vs Perú?

Yotún fue sincero con el rival: “Muy difícil, muy difícil porque es un equipo que tiene mucho tiempo jugando juntos, tiene grandes jugadores en las mejores ligas del mundo, sirve mucho para ver dónde estamos parados nosotros y seguro hay cosas positivas y hay errores como todos los partidos, pero vamos a tratar de mejorarlo”,

España vs Perú | MEXSPORT