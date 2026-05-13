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Lluvias en CDMX: ¿A qué hora comenzará a llover hoy miércoles 13 de mayo?

Hoy volverá a llover en CDMX, cayendo las primeras gotas por la tarde/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:35 - 13 mayo 2026
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La temperatura máxima pronosticada para hoy en Ciudad de México es de 25°C y la mínima de 13°C

Luego de las intensas lluvias que provocaron inundaciones y afectaciones en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México durante las últimas horas, autoridades capitalinas emitieron el pronóstico meteorológico para este miércoles 13 de mayo.


De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y reportes meteorológicos para el Valle de México, este día se espera ambiente cálido a caluroso, pero también lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Esta miércoles se esperan intensas lluvias en Ciudad de México y su zona conurbada/Pixabay

¿A qué hora comenzará a llover?

El pronóstico indica que las lluvias comenzarían principalmente durante la tarde y noche de este miércoles.


Autoridades prevén que a partir de después de las 15:00 horas incremente la nubosidad y comiencen los intervalos de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias puntuales fuertes.


Las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche y primeras horas de la madrugada.

En varias alcaldías se reportaron inundaciones a causa de la lluvia/X: @SGIRPC_CDMX

Habrá tormentas eléctricas y posible granizo

Protección Civil informó que las lluvias podrían estar acompañadas de:

  • Descargas eléctricas

  • Rachas de viento de hasta 50 km/h

  • Posible caída de granizo


Además, se pidió a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC debido a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Temperaturas para este miércoles

Para la Ciudad de México se pronostica:

  • Temperatura mínima de 13 a 15 °C

  • Temperatura máxima de 23 a 25 °C


Mientras que en Toluca, Estado de México, se esperan temperaturas:

  • Mínima de 9 a 11 °C

  • Máxima de 22 a 24 °C


El ambiente durante la mañana será templado con presencia de bruma y cielo medio nublado.

Las lluvias dejaron inundaciones un día antes

El pronóstico llega después de las fuertes lluvias registradas entre la noche del lunes y madrugada del martes, las cuales provocaron severas afectaciones en distintos puntos del Valle de México.


Entre las zonas más afectadas estuvieron:

  • Tlalpan

  • Álvaro Obregón

  • Azcapotzalco

  • Ecatepec

  • Naucalpan


En redes sociales circularon imágenes de vehículos atrapados, calles inundadas y fuertes corrientes de agua sobre vialidades como Picacho-Ajusco.

Activaron alertas roja y púrpura

Debido a las precipitaciones registradas el martes, autoridades capitalinas activaron alertas roja y púrpura en varias alcaldías.


También se reportaron desbordamientos, encharcamientos y afectaciones en viviendas y vialidades del Estado de México.

Recomiendan extremar precauciones

Las autoridades recomendaron:

  • Evitar tirar basura en calles y coladeras

  • No cruzar zonas inundadas

  • Conducir con precaución

  • Mantenerse atentos a reportes oficiales del clima


El Servicio Meteorológico Nacional mantiene pronóstico de lluvias para el Valle de México durante los próximos días.

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