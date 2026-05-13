Lluvias en CDMX: ¿A qué hora comenzará a llover hoy miércoles 13 de mayo?
Luego de las intensas lluvias que provocaron inundaciones y afectaciones en distintas zonas de la Ciudad de México y el Estado de México durante las últimas horas, autoridades capitalinas emitieron el pronóstico meteorológico para este miércoles 13 de mayo.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y reportes meteorológicos para el Valle de México, este día se espera ambiente cálido a caluroso, pero también lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
¿A qué hora comenzará a llover?
El pronóstico indica que las lluvias comenzarían principalmente durante la tarde y noche de este miércoles.
Autoridades prevén que a partir de después de las 15:00 horas incremente la nubosidad y comiencen los intervalos de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias puntuales fuertes.
Las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche y primeras horas de la madrugada.
Habrá tormentas eléctricas y posible granizo
Protección Civil informó que las lluvias podrían estar acompañadas de:
Descargas eléctricas
Rachas de viento de hasta 50 km/h
Posible caída de granizo
Además, se pidió a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC debido a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
⛈️ Ayer, y por segundo día consecutivo, la lluvia afectó la zona Metropolitana del Valle de México.— El Instante noticias (@ElinstanteNot) May 13, 2026
Inundaciones, personas atrapadas, tráfico y demora en líneas del Metro.#CDMX #lluvias #elinstantenoticias pic.twitter.com/hKKBkdcUMm
Temperaturas para este miércoles
Para la Ciudad de México se pronostica:
Temperatura mínima de 13 a 15 °C
Temperatura máxima de 23 a 25 °C
Mientras que en Toluca, Estado de México, se esperan temperaturas:
Mínima de 9 a 11 °C
Máxima de 22 a 24 °C
El ambiente durante la mañana será templado con presencia de bruma y cielo medio nublado.
Las lluvias dejaron inundaciones un día antes
El pronóstico llega después de las fuertes lluvias registradas entre la noche del lunes y madrugada del martes, las cuales provocaron severas afectaciones en distintos puntos del Valle de México.
Entre las zonas más afectadas estuvieron:
Tlalpan
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Ecatepec
Naucalpan
En redes sociales circularon imágenes de vehículos atrapados, calles inundadas y fuertes corrientes de agua sobre vialidades como Picacho-Ajusco.
⚠️Las fuertes lluvias registradas esta tarde en el Centro Histórico de la CDMX provocan inundaciones sobre la calle República de Uruguay.— Azucena Uresti (@azucenau) May 13, 2026
El agua ha comenzado a ingresar a diversas plazas comerciales de la zona, afectando a locatarios y peatones.
📹Ulises Soriano vía… pic.twitter.com/QM9iDf8YDf
Activaron alertas roja y púrpura
Debido a las precipitaciones registradas el martes, autoridades capitalinas activaron alertas roja y púrpura en varias alcaldías.
También se reportaron desbordamientos, encharcamientos y afectaciones en viviendas y vialidades del Estado de México.
Recomiendan extremar precauciones
Las autoridades recomendaron:
Evitar tirar basura en calles y coladeras
No cruzar zonas inundadas
Conducir con precaución
Mantenerse atentos a reportes oficiales del clima
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene pronóstico de lluvias para el Valle de México durante los próximos días.