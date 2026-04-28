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Conagua alerta a FIFA por fuertes lluvias en México durante el Mundial 2026

Los partidos del Mundial en México pasarán por lluvia, según el pronóstico/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:28 - 28 abril 2026
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Según el pronóstico del tiempo, la temporada de lluvias comenzará en mayo y tomará mayor fuerza durante el mes de junio

Mucha atención, porque para este 2026 se esperan lluvias importantes en México, especialmente en los meses de junio y julio, cuando se disputará el Mundial de la FIFA, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se espera una temporada de lluvias intensa en todo el país/Pixabay

Temporada de lluvias iniciará en mayo

En conferencia de prensa, el director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, presentó el pronóstico de la temporada.


Se prevé que:

  • Las lluvias inicien en mayo

  • Se establezcan con mayor intensidad en junio

  • Continúen de forma variable hasta octubre

Se estima el inicio de la temporada de lluvias en mayo y su establecimiento en junio. El monzón mexicano beneficiará a los estados del noroeste del país, con una intensa señal húmeda en junio, una disminución de su actividad durante julio, y volverá a intensificarse con lluvias por arriba del promedio durante septiembre y octubre”, informó.

Mundial coincidirá con la temporada de lluvias

Este panorama coincide con el Mundial 2026, que tendrá partidos en México del 11 de junio al 5 de julio en:

  • Ciudad de México

  • Guadalajara

  • Monterrey


El SMN confirmó que la FIFA ya está informada y preparada ante este escenario.

Estuvimos en pláticas con la FIFA por varios meses y están preparados para un escenario de lluvias. Ya se les dijo cómo se comporta la temporada en la Ciudad de México; cómo se comporta en Monterrey; cómo se comporta en Guadalajara”, explicó Vázquez Romaña.
La FIFA ya fue avisada de los riesgos que hay en Monterrey, Guadalajara y CDMX por las lluvias/Pixabay

Riesgo de afectaciones en CDMX

En los últimos años, la temporada de lluvias en la Ciudad de México ha estado marcada por inundaciones y afectaciones a la movilidad.


Entre los principales problemas destacan:

  • Calles y avenidas encharcadas

  • Accidentes viales

  • Reducción en la velocidad del tránsito

Los aficionados que asistan a los partidos del Mundial en México deberán tomas sus precauciones/Pixabay

Partidos del Mundial 2026 en México

Ciudad de México (Estadio Azteca)

  • 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Grupo A - Inauguración)

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)

  • 24 de junio: Chequia vs. México (Grupo A)

  • 30 de junio: Dieciseisavos de Final

  • 5 de julio: Octavos de Final

Guadalajara (Estadio Akron)

  • 11 de junio: Corea del Sur vs. Chequia (Grupo B)

  • 18 de junio: México vs. Corea del Sur (Grupo A)

  • 23 de junio: Ganador eliminatoria vs. Colombia (Grupo K)

  • 26 de junio: Uruguay vs. España (Grupo G)

Monterrey (Estadio BBVA)

  • 14 de junio: Ganador eliminatoria vs. Túnez (Grupo L)

  • 20 de junio: Túnez vs. Japón (Grupo L)

  • 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

  • 29 de junio: Dieciseisavos de Final.

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