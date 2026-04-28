Conagua alerta a FIFA por fuertes lluvias en México durante el Mundial 2026
Mucha atención, porque para este 2026 se esperan lluvias importantes en México, especialmente en los meses de junio y julio, cuando se disputará el Mundial de la FIFA, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Temporada de lluvias iniciará en mayo
En conferencia de prensa, el director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, presentó el pronóstico de la temporada.
Se prevé que:
Las lluvias inicien en mayo
Se establezcan con mayor intensidad en junio
Continúen de forma variable hasta octubre
Se estima el inicio de la temporada de lluvias en mayo y su establecimiento en junio. El monzón mexicano beneficiará a los estados del noroeste del país, con una intensa señal húmeda en junio, una disminución de su actividad durante julio, y volverá a intensificarse con lluvias por arriba del promedio durante septiembre y octubre”, informó.
Mundial coincidirá con la temporada de lluvias
Este panorama coincide con el Mundial 2026, que tendrá partidos en México del 11 de junio al 5 de julio en:
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
El SMN confirmó que la FIFA ya está informada y preparada ante este escenario.
Estuvimos en pláticas con la FIFA por varios meses y están preparados para un escenario de lluvias. Ya se les dijo cómo se comporta la temporada en la Ciudad de México; cómo se comporta en Monterrey; cómo se comporta en Guadalajara”, explicó Vázquez Romaña.
Riesgo de afectaciones en CDMX
En los últimos años, la temporada de lluvias en la Ciudad de México ha estado marcada por inundaciones y afectaciones a la movilidad.
Entre los principales problemas destacan:
Calles y avenidas encharcadas
Accidentes viales
Reducción en la velocidad del tránsito
Partidos del Mundial 2026 en México
Ciudad de México (Estadio Azteca)
11 de junio: México vs. Sudáfrica (Grupo A - Inauguración)
17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)
24 de junio: Chequia vs. México (Grupo A)
30 de junio: Dieciseisavos de Final
5 de julio: Octavos de Final
Guadalajara (Estadio Akron)
11 de junio: Corea del Sur vs. Chequia (Grupo B)
18 de junio: México vs. Corea del Sur (Grupo A)
23 de junio: Ganador eliminatoria vs. Colombia (Grupo K)
26 de junio: Uruguay vs. España (Grupo G)
Monterrey (Estadio BBVA)
14 de junio: Ganador eliminatoria vs. Túnez (Grupo L)
20 de junio: Túnez vs. Japón (Grupo L)
24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)
29 de junio: Dieciseisavos de Final.
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