Conagua alerta a FIFA por fuertes lluvias en México durante el Mundial 2026

Mucha atención, porque para este 2026 se esperan lluvias importantes en México, especialmente en los meses de junio y julio, cuando se disputará el Mundial de la FIFA, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se espera una temporada de lluvias intensa en todo el país/Pixabay

Temporada de lluvias iniciará en mayo

En conferencia de prensa, el director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, presentó el pronóstico de la temporada.

Se prevé que: Las lluvias inicien en mayo

Se establezcan con mayor intensidad en junio

Continúen de forma variable hasta octubre

Se estima el inicio de la temporada de lluvias en mayo y su establecimiento en junio. El monzón mexicano beneficiará a los estados del noroeste del país, con una intensa señal húmeda en junio, una disminución de su actividad durante julio, y volverá a intensificarse con lluvias por arriba del promedio durante septiembre y octubre”, informó.

Mundial coincidirá con la temporada de lluvias

Este panorama coincide con el Mundial 2026, que tendrá partidos en México del 11 de junio al 5 de julio en: Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

El SMN confirmó que la FIFA ya está informada y preparada ante este escenario.

Estuvimos en pláticas con la FIFA por varios meses y están preparados para un escenario de lluvias. Ya se les dijo cómo se comporta la temporada en la Ciudad de México; cómo se comporta en Monterrey; cómo se comporta en Guadalajara”, explicó Vázquez Romaña.

La FIFA ya fue avisada de los riesgos que hay en Monterrey, Guadalajara y CDMX por las lluvias/Pixabay

Riesgo de afectaciones en CDMX

En los últimos años, la temporada de lluvias en la Ciudad de México ha estado marcada por inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Entre los principales problemas destacan: Calles y avenidas encharcadas

Accidentes viales

Reducción en la velocidad del tránsito

Los aficionados que asistan a los partidos del Mundial en México deberán tomas sus precauciones/Pixabay

Partidos del Mundial 2026 en México