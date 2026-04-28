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¿Cómo inscribirte a Jóvenes Embajadores del Mundial 2026 y recibir 9 mil 582 pesos?

El apoyo incluye seguro médico del IMSS durante la participación en el programa./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:09 - 27 abril 2026
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El programa de la STPS ofrece capacitación y hasta 9,582 pesos mensuales a jóvenes que participen en el Mundial 2026 en México

A unos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de México lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes que quieran formar parte del evento como anfitriones. A través de redes sociales, Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial en México, dio a conocer los detalles del programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), busca capacitar a personas de entre 18 y 29 años en áreas clave como turismo, cultura y hospitalidad. El objetivo es que los participantes puedan integrarse a la organización del torneo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio de 2026.

Además de la experiencia, el programa contempla beneficios importantes. Los seleccionados recibirán una beca mensual de 9,582 pesos, así como seguro médico del IMSS, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan adquirir experiencia laboral.

Los participantes recibirán capacitación en turismo, cultura y atención a visitantes./ Pixabay

¿Qué necesitas para ser Embajador del Mundial 2026?

Para poder participar, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos básicos. Entre ellos, tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando ni trabajando al momento del registro y vivir en alguna de las sedes del Mundial en México: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco o Nuevo León.

También es necesario contar con identificación oficial vigente, ya que forma parte de la documentación solicitada para completar el proceso. Estos lineamientos están alineados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca vincular a jóvenes con oportunidades de capacitación.

Una vez dentro, los participantes recibirán formación en áreas como atención a visitantes, promoción cultural y apoyo logístico, lo que les permitirá interactuar con turistas nacionales e internacionales durante el evento.

¿Cómo registrarse al programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026?

El proceso de inscripción se realiza en línea a través del portal oficial de jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Ahí, los interesados deben buscar centros de trabajo identificados como “Jóvenes Embajadores del Mundial” y postularse.

Los jóvenes seleccionados podrán colaborar directamente durante el Mundial 2026./ Pixabay

Posteriormente, deberán subir sus documentos y esperar a ser contactados para una entrevista. El sistema suele dar respuesta en un plazo máximo de cuatro días naturales, aunque si no se obtiene un lugar, es posible aplicar nuevamente en otra vacante disponible.

El programa contempla una duración inicial de dos meses, correspondiente al periodo del Mundial, pero existe la posibilidad de extender la estancia hasta 12 meses, lo que amplía las oportunidades de aprendizaje y experiencia.

El programa Jóvenes Embajadores busca preparar a jóvenes para el Mundial 2026 en México./ IG
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