¡Oficial! Vasco Aguirre revela la su lista inicial para la Copa del Mundo 2026

Con los ojos puestos en la Copa del Mundo. A menos de 50 días del partido inaugural del torneo de la FIFA, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, anunció su lista inicial de jugadores convocados para el certamen de verano.

Hace un par de meses se anunció que, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX llegaron a un acuerdo para que la Liguilla del futbol mexicano se jugara sin seleccionados, esto debido a que el 'Vasco' tenía previsto comenzar la concentración mundialista en mayo, con 12 futbolistas que militan en el torneo local.

Los últimos jugadores de la lista, quienes militan en el extranjero, la mayoría en el futbol europeo, se unirán a la concentración conforme vayan terminando su participación con sus respectivos equipos. Sin embargo, la lista final de 26 jugadores, se dará a conocer el 1º de junio.

Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Las sorpresas en la lista inicial de la Selección Mexicana

Este martes, Javier Aguirre reveló la lista con algunas grandes sorpresas. Los jugadores comenzarán la concentración el próximo 6 de mayo y, salvo que ocurra algún imprevisto como una lesión, están previstos para conformar la lista final.

"Cabe señalar que en esta lista aparecen 12 jugadores de Clubes de la LIGA MX que, con base en el acuerdo, están considerados para la integración de la lista definitiva de la Copa del Mundo de la FIFA 2026", se lee en el comunicado de la Selección Mexicana.

Entre los más destacados está Gilberto Mora, quien regresa recientemente tras su lesión y demostró buenos momentos con sus respectivos equipos. Ahora regresa a la convocatoria tras no jugar con el Tri desde noviembre del 2025.

Gilberto Mora con Charly Rodríguez y Erik Lira en celebración con la Selección Mexicana en la Copa Oro | MEXSPORT

De igual forma trascendió el llamado de Guillermo Martínez, quien pese a tener pocos minutos en el Tri, al final se coló a la lista. Ante esto, la duda es quién quedará fuera, si Germán Berterame o Santiago Giménez, ya que Armando 'Hormiga' González también fue incluido.

Mientras que las sorpresas, por su ausencia en esta lista, son: Charly Rodríguez, quien había formado parte de todo el ciclo mundialista, y Marcel Ruiz, quien no está al cien físicamente tras su lesión. Richard Ledezma también era uno de los jugadores que se esperaba pudiera pasar el corte final pero que quedó fuera.

'Sparrings' de la Selección Mexicana

Además de contar con los jugadores antes mencionados, Javier Aguirre también incorporó a sparrings, jugadores de equipos que ya están eliminados del Clausura 2026. En total son ocho jugadores "con seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial".

Estos jugadores, además de pensar en la Copa del Mundo, también alistarán los partidos amistosos de finales de mayo ante Ghana y Australia.