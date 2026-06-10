Grupo E del Mundial 2026: Calendario, selecciones, figuras y todo lo que debes saber

Por primera vez en la historia, una Copa del Mundo contará con 48 selecciones para buscar el trofeo más codiciado a nivel de selecciones, por lo que los grupos se han incrementado de manera importante. En esta ocasión, están repartidos de la A a la L, con los tres países sede repartidos en tres de ellos.

El Grupo E está conformado por dos equipos que tienen una estadística en particular, uno de ellos en favor y el otro de ellos en contra, por decirlo de cierta forma, ya que nunca ha jugado un Mundial en los años que lleva como selección. Estos son los participantes de uno de los sectores del torneo veraniego:

Selección de Alemania | x:@DFB_Team

Grupo E

Alemania es el representante de UEFA, con el último de sus cuatro campeonatos mundiales conseguido en Brasil 2014, este equipo llega con la gran responsabilidad de recuperarse después de las dos últimas copas en las que participó, pues no ha podido pasar de Fase de Grupos en ninguna de ellas.

Destaca entre la interesante lista de convocados, la presencia de Manuel Neuer a pesar de su veteranía, pues a sus 40 años, el portero del Bayern Múnich apunta a atajar en los tres encuentros de la Fase de Grupos, esperando ser uno de los equipos que clasifique a la siguiente ronda y compita por el campeonato.

Manuel Neuer, Campeón del Mundo en 2014 | MEXSPORT

Por parte de la CAF, Costa de Marfil es el representante africano que se presenta en esta edición dentro de este grupo con la intención de representar bien a su continente. Llegan con el recuerdo reciente de haber sido ellos uno de los equipos que más recientemente ganó la Copa Africana de Naciones en 2024.

Curazao llegará para representar a la CONCACAF, pero ese no es el detalle más importante de los curazoleños, ya que vivirán su primera experiencia como mundialistas en este 2026 gracias a las tres plazas que ya le habían sido entregadas a los anfitriones y al incremento de plazas en cada grupo para todos los equipos.

Curazao hace historia al jugar su primer Mundial | ESPECIAL

El representante de Conmebol será Ecuador, quienes sin duda podrían llegar a ser el 'caballo negro' de la Copa del Mundo debido a sus buenas actuaciones en las Clasificatorias de Sudamérica, además de tener un plantel y un cuerpo técnico bien trabajados para poder llegar como una de las posibles sorpresas de la competencia.

Calendario del Grupo E en la Copa

Todo comenzará el próximo domingo 14 de junio cuando Alemania se enfrente a Curazao en el Estadio de Houston, este partido se jugará a las 11 de la mañana tiempo del centro de México. Ese mismo día, pero a las 5:00 PM, Costa de Marfil estará presente en Philadelphia para jugar en contra de Ecuador, poniendo fin así a la primera etapa de esta Fase de Grupos.

Ya en la segunda fecha, Alemania volverá a abrir la actividad, pero esta vez para enfrentarse a Costa de Marfil, trasladando la actividad a Toronto el próximo sábado 20 de junio a las 2:00 PM; ese mismo día, Ecuador vs Curazao tendrá lugar en Kansas City, pero a las 6:00 PM.

Ecuador concentrándose para su partido ante México l MEXSPORT

La actividad de Fase de Grupos para estos cuatro equipos terminará el jueves 25 de junio, cuando se de uno de los partidos más esperados, pues Ecuador se medirá ante Alemania en el Estadio de Nueva York y New Jersey, donde se jugará la Final, mientras que Costa de Marfil se verá las caras ante Curazao, pero con sede en el Estadio de Philadelphia; estos duelos se jugarán a las 2:00 PM de ese día, junto con todos los demás al mismo tiempo.