¿Cuándo y contra quién debuta Alemania en el Mundial 2026?

Alemania busca volver a los primeros planos en la Copa del Mundo 2026 después de que en sus dos anteriores participaciones la ‘Mannschaft’ no pasara de la Fase de Grupos y las cuentas pendientes las tendrán que resolver en Norteamérica.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann inciarán su camino desde el Grupo E el próximo 14 de junio cuando se midan a Curazao desde el Estadio de Houston, posteriormente continuarán su camino ante Costa de Marfil y cierran ante Ecuador.

Joshua Kimmich y Deniz Undav, de Alemania | AP

¿Cómo llegan al Mundial 2026?

Después de conquistar su cuarto título en Brasil 2014, con goleada humillante, la Mannschaft cayó en su debut como monarca defensor en Rusia 2018 ante México, un duro golpe del que no logró recuperarse, para quedar eliminada en la primera ronda por primera ocasión desde 1938, en el Grupo F, que además compartió con Suecia (2-1) y Corea del Sur (0-2).

Alemania logró su clasificación directa el 17 de noviembre de 2025, al encabezar el Grupo A de la UEFA, con paliza 6-0 sobre Eslovaquia y su preparación final incluye una serie de amistosos estratégicos antes del debut oficial el 14 de junio de 2026 en Houston frente a Curazao.

Julian Nagelsmann, técnico de la Selección de Alemania l @DFB_Team

Sin embargo, para este certamen llegan con bajas sensibles después que confirmarse que Lennart Karl, lapromesa de 18 años terminara con una grave lesión muscular en el muslo izquierdo, además de Serge Gnabry y Marc-André ter Stegen.

Julian Nagelsmann tendrá que hacer volver a la Alemania que ene s momento hizo lucir Joachim Löw, el joven entrenador es un estratega moderno e incluso es pionero en utilizar herramientas como pantallas gigantes en los entrenamientos para correcciones en tiempo real y el análisis exhaustivo de datos para minimizar el margen de error.

Alemania pide garantía de seguridad de cara a la Copa del Mundo | MEXSPORT

Las figuras

El líder moral y capitán, es quizá el Lothar Matthäus moderno de la Mannschaft, combina una inteligencia táctica privilegiada con un espíritu competitivo de alto nivel y que en este torneo tendrá que impregnar ese metodo para impulsar a un equipo que busca sanar las heridas.