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Futbol

Leyendas mundialistas: Miroslav Klose, el romperredes de los Mundiales

Miroslav Klose, el romperredes de los Mundiales
Ramiro Pérez Vásquez 00:04 - 09 junio 2026
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El jugador alemán conquistó el trofeo en Brasil 2014

Pocos futbolistas pueden presumir de haber construido una trayectoria tan exitosa en la Copa del Mundo como Miroslav Klose. El delantero alemán participó en cuatro ediciones consecutivas del torneo más importante del futbol, desde Corea-Japón 2002 hasta Brasil 2014, dejando una huella imborrable al convertirse en el máximo goleador de los Mundiales con 16 anotaciones.

El primer gran capítulo de su historia mundialista comenzó en Corea-Japón 2002. En su debut absoluto en la competición sorprendió al mundo al marcar cinco goles, todos ellos de cabeza, siendo una de las figuras de una Alemania que alcanzó la final. Aunque el conjunto germano cayó ante Brasil en el partido decisivo, Klose se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo.

Michael Ballack y Miroslav Klose con Alemania I MEXSPORT

Cuatro años después, en Alemania 2006, el atacante vivió uno de los momentos más destacados de su carrera. Ante su afición volvió a firmar cinco tantos y se quedó con la Bota de Oro como máximo anotador del campeonato. Alemania terminó en el tercer lugar, pero Klose ratificó que era uno de los delanteros más efectivos del fútbol internacional.

La regularidad continuó en Sudáfrica 2010. Con una selección alemana renovada y llena de talento joven, Klose aportó cuatro goles para ayudar a su equipo a alcanzar nuevamente las semifinales. Aunque el sueño del título se escapó, Alemania volvió a quedarse con el tercer puesto y el delantero siguió acumulando registros históricos en la competición.

La consagración definitiva llegó en Brasil 2014. A los 36 años, Klose disputó su cuarto Mundial y anotó dos goles. Uno de ellos, frente a Brasil en la histórica semifinal que Alemania ganó 7-1, le permitió superar al brasileño Ronaldo y convertirse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos.

Alemania destrozó a Brasil en el Mundial de 2014 | Imago7

Días después, Alemania derrotó a Argentina en la final disputada en Río de Janeiro y levantó el trofeo mundial. Para Klose fue el cierre perfecto de una carrera extraordinaria: después de haber sido subcampeón en 2002 y tercer lugar en 2006 y 2010, finalmente alcanzó la gloria máxima como campeón del mundo.

¿Cuál es el perfil de Klose?

Miroslav Klose se distinguió por su inteligencia táctica, oportunismo dentro del área y sobresaliente juego aéreo. Aunque nunca fue un delantero espectacular desde el punto de vista técnico, compensó con una extraordinaria capacidad para ubicarse en el lugar correcto y definir con eficacia. Además, fue reconocido internacionalmente por su espíritu deportivo y juego limpio, convirtiéndose en una referencia del fútbol alemán durante más de una década.

Miroslav Klose posa durante la firma de su contrato | TWITTER @FCBAYERN

Números en Mundiales

La consistencia fue la principal característica de Klose en los Mundiales. Marcó en cada una de las cuatro ediciones que disputó y ayudó a Alemania a finalizar siempre entre las tres mejores selecciones del torneo, culminando con el título en 2014.

Con 16 goles en 24 partidos mundialistas, Miroslav Klose continúa siendo el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo, un récord que refleja la grandeza de un futbolista que hizo del torneo más importante del planeta su escenario favorito.

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