Beca Rita Cetina 2026: así puedes consultar resultados y fechas de depósito para primaria

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) inició el proceso de validación y entrega de apoyos de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de primaria en México. Las familias que realizaron su registro en marzo ya pueden revisar el estatus de su solicitud y conocer cuándo recibirán el depósito correspondiente.

Bienestar

El programa contempla un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante para gastos escolares como útiles y uniformes, el cual será entregado mediante tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con información oficial de los Programas para el Bienestar, los pagos se realizarán una vez que concluya la validación de documentos y la entrega de tarjetas a madres, padres o tutores registrados.

¿Cómo consultar los resultados de la Beca Rita Cetina para primaria?

Las autoridades señalaron que, por protección de datos personales, ya no se publicarán listados abiertos de beneficiarios. Por ello, las familias deberán verificar el estatus directamente en la plataforma oficial del programa.

Para consultar los resultados se deben seguir estos pasos: Ingresar al portal oficial de la beca. Iniciar sesión con la cuenta Llave MX utilizada durante el registro. Entrar al apartado “Estudiante”. Revisar el mensaje de validación del trámite. Los estatus que actualmente puede mostrar el sistema son: “Registro exitoso”

“Pendiente de validación” Ambos indican que la información ya fue integrada al sistema nacional de becas y continúa en proceso administrativo.

Beca Rita Centina es un programa de apoyo económico para estudiantes de educación a nivel básico.

Entrega de tarjetas será entre mayo y julio

La CNBBBJ informó que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realizará entre mayo y julio de 2026, dependiendo de la entidad federativa y de la escuela donde estudie el menor.

Las familias podrán consultar la sede más cercana mediante el Buscador de Oficinas y Puntos de Atención, donde también aparecerán fechas, horarios y ubicación de módulos para recoger el plástico bancario.

Autoridades educativas explicaron que este modelo busca agilizar la entrega de recursos y evitar intermediarios antes del inicio del próximo ciclo escolar.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina en 2026?

El esquema de apoyos cambió este año para estudiantes de primaria.

Las nuevas familias incorporadas al programa recibirán un apoyo anual único de 2 mil 500 pesos destinado a útiles y uniformes escolares.

Sin embargo, quienes ya formaban parte del programa en años anteriores continuarán recibiendo el apoyo bimestral previamente asignado.

La Beca Rita Cetina forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México para reducir la deserción escolar y apoyar económicamente a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas.