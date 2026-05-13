México emite primera alerta por hantavirus tras brote en crucero MV Hondius

La Secretaría de Salud de México emitió este martes el primer Aviso Epidemiológico por hantavirus, luego de la preocupación internacional que provocó el brote registrado en el crucero de lujo MV Hondius durante abril pasado.

El documento fue emitido por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) y enviado a todas las unidades médicas del país con el objetivo de reforzar la vigilancia sanitaria ante la posible llegada de casos relacionados con el llamado virus de los Andes (ANDV).

Las autoridades sanitarias explicaron que esta variante del hantavirus es considerada especialmente delicada porque, a diferencia de otras cepas, sí puede transmitirse de persona a persona mediante contacto estrecho y prolongado.

El brote detectado en el crucero MV Hondius encendió las alertas sanitarias internacionales./ Pixabay

El virus puede provocar el llamado Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), una enfermedad grave que afecta rápidamente las vías respiratorias y puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda con alta probabilidad de complicaciones.

¿Cómo se contagia el hantavirus de los Andes?

De acuerdo con el aviso epidemiológico, existen dos formas principales de transmisión. La primera es zoonótica, es decir, cuando una persona entra en contacto con partículas contaminadas provenientes de orina, saliva o heces de roedores infectados.

La segunda forma de contagio corresponde específicamente al virus de los Andes y puede ocurrir mediante exposición cercana a secreciones respiratorias o fluidos corporales de personas enfermas.

Sobre este brote, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que “es posible que se notifiquen más casos” debido al periodo de incubación del virus, aunque aclaró que el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo.

El virus de los Andes es la única variante del hantavirus que puede transmitirse entre humanos./ Secretaría de Salud

México fortalece vigilancia en hospitales y laboratorios

Tras los contagios detectados en el crucero MV Hondius, autoridades internacionales aplicaron protocolos de bioseguridad y aislamiento a pasajeros y tripulantes, muchos de los cuales fueron enviados a sus países de origen para permanecer en observación alrededor de 42 días.

En México, el aviso busca reforzar la capacidad de respuesta en hospitales de primer, segundo y tercer nivel, además de fortalecer el monitoreo en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

Entre las instituciones que recibieron el aviso se encuentran la Secretaría de Salud, SEDENA, SEMAR, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, PEMEX, el Sistema Nacional DIF y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

La OMS advirtió que podrían registrarse más casos debido al periodo de incubación del virus./ Pixabay