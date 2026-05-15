¿Ya se ve en Real Madrid? Mourinho reveló importante información sobre su futuro

A solo un par de semanas de que las ligas del mundo lleguen a su fin y el mundo del futbol se meta de lleno en la Copa del Mundo 2026, una de las grandes incógnitas que quedan en el aire es quién será el nuevo entrenador del Real Madrid. Con múltiples candidatos detrás, José Mourinho lidera la lista, dejando pistas sobre un posible reencuentro.

Jose Mourinho regresó al banquillo. FOTO: AP

¿Mourinho al Madrid?

Tras varias semanas de especulaciones, el candidato número uno para el banquillo de la Casa Blanca es un viejo conocido, José Mourinho. Sin embargo, la información de un posible reencuentro con el club de Madrid no han sido más que rumores y especulaciones, por lo que no puede haber nada confirmado.

No obstante, el entrenador ha dejado un par de declaraciones que podrían dar indicios de su futuro en relación a una posible renovación con el Benfica.

Jose Mourinho observa una práctica del Manchester United | AP

Recientemente durante una conferencia de prensa previo al duelo de la Jornada 34 de la Primeira Liga, ‘Mou’ fue cuestionado sobre su futuro, fue entonces que el estratega confesó tener una propuesta de renovación del Benfica, sin embargo, declaró que no ha querido verla.

Tenía una propuesta del Benfica para renovar, se entregó el miércoles a mi agente, no la he querido ver, no quería saber nada ni analizar hasta el domingo”, confesó el polémico estratega portugués.

Con su declaración, el técnico lusitano dejó entrever que si bien no piensa aún en su futuro tampoco está en sus prioridades permanecer en la liga de Portugal, reavivando así la ‘llama’ de una posible salida en el verano.

Jose Mourinho en un partido con la Roma | AP

Trono blanco

Contrario a lo que muchos podrían pensar, actualmente el banquillo del Real Madrid es uno que más que ser como, actualmente sería un reto para cualquier entrenador, pues con una lucha interna de egos y con una sequía de dos años sin títulos, el equipo de la capital de España necesita resultados más que cualquier otra cosa.

Actualmente con dos jornadas restantes en LaLiga, el Real Madrid se encuentra en la segunda posición del campeonato, viendo 11 puntos al ya coronado campeón Barcelona. Por su parte, el Benfica de Mourinho es tercero de la Primeira Liga, quedando también sin posibilidades de campeonar.