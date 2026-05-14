Mbappé rompe el silenció sobre su polémica salida tras la pelea entre Valverde y Tchouamení

El delantero francés Kylian Mbappé habló públicamente sobre la polémica que surgió tras su salida de la Ciudad Deportiva de Real Madrid, luego de que se reportara un supuesto altercado entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde durante un entrenamiento del equipo.

La controversia tomó fuerza después de que medios españoles difundieran imágenes de Mbappé abandonando Valdebebas entre risas y con las ventanas de su automóvil abiertas, justo el mismo día en el que trascendió la presunta discusión entre ambos mediocampistas del conjunto merengue.

El atacante francés reapareció recientemente con el equipo durante la victoria ante Real Oviedo, luego de superar una lesión que lo mantuvo fuera de actividad por algunos encuentros. Tras el partido, fue cuestionado directamente sobre el incidente y negó haber presenciado cualquier problema entre sus compañeros.

🇪🇸⚽️🤍-🇫🇷🫥 La imagen que deja a cuadros a la afición Del Real Madrid en medio de la crisis del club: Mbappé sale de Valdebebas riendo a carcajadas.



👉🏻 Realiza parte del entrenamiento y tratará de llegar al Clásico. pic.twitter.com/Kuqi4vuDz1 — La Respuesta (@larespuesta_es) May 7, 2026

Negó presenciar el incidente

Según explicó el futbolista, durante esos días se encontraba realizando trabajo de rehabilitación y no entrenaba al mismo tiempo que el resto del plantel, por lo que aseguró desconocer lo sucedido dentro de las instalaciones del club.

“Yo no estaba cuando ha pasado todo este tema. Al final yo no te puedo confirmar sí o no si ha pasado algo, porque yo no estaba. Al final yo he salido de la Asociación Deportiva sin saber lo que ha pasado, porque yo estaba lesionado, no estaba con el equipo entrenado. Al final yo tengo la misma información que tú”, declaró Mbappé ante los medios.

Kylian Mbappé con Real Madrid en LaLiga | AP

Mbappé fue abucheado en el Santiago Bernabéu

El regreso de Mbappé al terreno de juego también estuvo marcado por la reacción de parte de la afición del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, que pese a ser una baja entrada, se hicieron notar.

A pesar de ser el máximo goleador del equipo durante la temporada con 41 anotaciones, algunos sectores del estadio mostraron su inconformidad debido a su viaje a Italia mientras se encontraba en proceso de recuperación y por no haber participado en el clásico reciente del equipo.

Los silbidos de la afición en contra del delantero francés. comenzaron desde que el delantero salió a calentar en la banda. Posteriormente, ingresó de cambio para disputar los últimos 20 minutos del encuentro.

Cada vez que el francés tocó el balón, parte de la afición reaccionó con abucheos, incluidos algunos intentos ofensivos frente al arco rival. El delantero vivió así un regreso complicado ante su público, en medio de un entorno marcado por las versiones sobre tensiones internas dentro del vestidor madridista.