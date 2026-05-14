Los entrenadores argentinos en Rayados

La directiva de Rayados ya analiza opciones para definir a su próximo entrenador y uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el del argentino Matías Almeyda. El estratega sudamericano aparece como el principal candidato para tomar el banquillo albiazul de cara al siguiente torneo, en un movimiento que buscaría devolver al equipo regiomontano a los primeros planos tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.

Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

En caso de concretarse su llegada, Almeyda se convertiría en el director técnico argentino número 14 en la historia de Rayados. A lo largo de las décadas, el conjunto regiomontano ha apostado en múltiples ocasiones por entrenadores sudamericanos, especialmente argentinos, buscando replicar el éxito que varios de ellos consiguieron en otros clubes del futbol mexicano y del continente.

Sin embargo, la historia demuestra que pocos estrategas argentinos han logrado dejar huella con títulos en Monterrey. De los trece entrenadores argentinos que han pasado por el club, únicamente dos consiguieron coronarse campeones con Rayados, una cifra que refleja la dificultad de triunfar en una institución acostumbrada a pelear por campeonatos y bajo una presión constante por obtener resultados inmediatos.

El primero en lograrlo fue Daniel Passarella, quien consiguió darle un campeonato de liga a Rayados y dejó una etapa importante dentro de la institución. La figura del “Kaiser” generó gran expectativa desde su llegada, no solo por su trayectoria como jugador y entrenador, sino también por el carácter competitivo que imprimió al equipo regiomontano.

Daniel Passarella en su ingreso al Salón de la Fama | IMAGO7

Años más tarde apareció Antonio Mohamed, quien terminó convirtiéndose en el entrenador argentino más exitoso en la historia del club. El “Turco” conquistó una Liga MX y dos títulos de Copa MX con Rayados, además de consolidar un estilo ofensivo y competitivo que conectó rápidamente con la afición albiazul.

Antonio Mohamed en un partido de Monterrey | MEXSPORT

El argentino Almeyda cuenta con experiencia internacional y ya sabe lo que es dirigir en el futbol mexicano, situación que podría jugar a su favor en caso de que Rayados decida apostar por su proyecto para la próxima temporada.

La posible llegada de Almeyda representaría un nuevo intento de Rayados por encontrar a un técnico argentino capaz de levantar títulos y mantenerse en la élite del futbol mexicano. La historia indica que pocos han logrado triunfar en el banquillo albiazul, pero la directiva espera que, si se concreta su contratación, el estratega sudamericano pueda sumarse a la lista de entrenadores campeones del club.